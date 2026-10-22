Помер зірка фільмів "Топ Ґан" і "Чужий" Том Скеррітт

Американський актор Том Скеррітт, помер у 93 роки. За свою багаторічну кар'єру він зіграв понад 150 ролей у кіно й на телебаченні та отримав премію "Еммі".

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People .

Що відомо про смерть Тома Скеррітта

Актора не стало 21 жовтня за природних обставин, про що повідомили його рідні у заяві. Вони згадали його не лише як талановитого артиста, а й як люблячого чоловіка, батька, дідуся та прадідуся.

"Він був людиною з чудовим почуттям гумору, допитливістю, мудрістю, щедрістю та любов'ю, яку він дарував нашій родині", - йдеться в заяві.

Також рідні згадали про його захоплення творчістю, підтримку ветеранів, турботу про природу та допомогою іншим у пошуку власного голосу.

"Ми надзвичайно вдячні за любов і підтримку, яку виявляють його друзі, колеги та шанувальники", - зазначили вони.

Том Скерріт помер у 93 роки (кадр з фільму)

Біографія та кар'єра Тома Скеррітта

Актор народився 25 серпня 1933 року в Детройті, штат Мічиган. Після закінчення школи він вступив до Військово-повітряних сил США, де служив фахівцем із класифікації персоналу.

Пізніше Скеррітт навчався в коледжі Генрі Форда, Університеті Вейна та Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Спочатку він цікавився англійською літературою та режисурою, а акторство розглядав як спосіб подолати сором'язливість.

Під час університетської постановки п'єси "Дощовик" його помітили представники кіноіндустрії. Дебютом Скеррітта на великому екрані став фільм "War Hunt" 1962 року.

Згодом важливу роль у його кар'єрі відіграв режисер Роберт Олтмен, який запросив актора до військової комедії "Польовий шпиталь" 1970 року. Згодом Скеррітт зіграв капітана Далласа у науково-фантастичному фільмі Рідлі Скотта "Чужий" (1979).

У 1986 році Скеррітт зіграв командира Майка "Вайпера" Меткалфа у стрічці "Топ Ґан" із Томом Крузом. Фільм став одним із головних хітів того періоду та закріпив популярність актора серед широкої аудиторії.

Ще однією знаковою роботою стала комедійна драма "Сталеві магнолії", де він виконав роль Драма Ітонтона. Серед інших помітних робіт Скеррітта - "Поворотний пункт", "Отруйний плющ", "Там, де тече річка" та інші.

Том Скерріт зіграв понад 150 ролей (кадр з фільму)

За яку роль Том Скеррітт отримав "Еммі"

Одним із найбільших професійних досягнень актора стала роль шерифа Джиммі Брока в драматичному серіалі "Застава фехтувальників" (Picket Fences), який виходив на телеканалі CBS.

У 1993 році Скеррітт отримав премію "Еммі" як найкращий виконавець головної чоловічої ролі в драматичному серіалі. Він також був номінований на "Золотий глобус" у 1994 та 1995 роках і двічі претендував на нагороду Гільдії кіноакторів США.

Після завершення серіалу актор продовжив працювати в кіно й на телебаченні. Загалом у його творчому доробку - понад 150 акторських робіт.

Особисте життя Скеррітта

Актор був одружений тричі. У шлюбі з першою дружиною Шарлоттою Шенкс, із якою він прожив з 1957 до 1972 року, народилися троє дітей - Енді, Ерін і Метт.

Згодом Скеррітт одружився із Сью Оран. У них народився син Колін, а шлюб завершився розлученням у 1992 році.

У 1998 році він зіграв весілля з Джулі Токашікі, яка працює у сфері кіно й телебачення. Вони познайомилися на знімальному майданчику "Застави фехтувальників" і виховали прийомну доньку Еміко.

У актора залишилися дружина, п'ятеро дітей, п'ятеро онуків і двоє правнуків.