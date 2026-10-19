Умер звезда черной комедии "Офисное пространство" Ричард Риле

Что известно о Ричарде Риле

Актер родился 12 мая 1948 года в городе Меномони-Фоллс, штат Висконсин, США. Он учился в Университете Нотр-Дам, а затем получил степень магистра в Университете Миннесоты.

Свою актерскую карьеру Риле начал в театре Meadow Brook в Рочестере. Позже он выступал в региональных театрах на северо-западе США, а затем появился в фильме "Петух Когберн" с Джоном Уэйном.

Одной из известнейших работ Ричарда стала роль Тома Смиковски в фильме "Офисное пространство". Его персонаж был менеджером по разработке продуктов в компании Initech, которого уволили с работы.

Ричард Риле в комедии "Офисное пространство" (кадр из фильма)

Актер также был известен по роли в сериале "Grounded for Life". Среди других телевизионных проектов - сериалы "Морская полиция: Спецотдел" (NCIS), "Посередине" (The Middle) и "Западное крыло" (The West Wing).

Фильмография актера охватывает разные жанры - от драм до комедий. Он сыграл ковбоя Карлсона в экранизации повести "О мышах и людях", а также охранника, позволившего персонажу Гаррисона Форда убежать из-под стражи в триллере "Беглец".

Всего за карьеру актер принял участие более чем в 400 фильмах, телевизионных шоу и других проектах.

Ричард Риле в триллере "Докопаться до смерти" (кадр из фильма)

Отдельной особенностью его карьеры стало то, что он восемь раз играл Санта-Клауса в разных проектах.

У Ричарда остались жена Джейн Латам и четверо детей.