Помер зірка чорної комедії "Офісний простір" Річард Ріле

Що відомо про Річарда Ріле

Актор народився 12 травня 1948 року в місті Меномоні-Фоллс, штат Вісконсин, США. Він навчався в Університеті Нотр-Дам, а згодом здобув ступінь магістра в Університеті Міннесоти.

Свою акторську кар'єру Ріле розпочав у театрі Meadow Brook у Рочестері. Пізніше він виступав у регіональних театрах на північному заході США, а згодом з’явився у фільмі "Півень Когберн" з Джоном Вейном.

Однією з найвідоміших робіт Річарда стала роль Тома Сміковскі у фільмі "Офісний простір". Його персонаж був менеджером із розробки продуктів у компанії Initech, якого звільнили з роботи.

Річард Ріле в комедії "Офісний простір" (кадр з фільму)

Актор також був відомий за роллю в серіалі "Grounded for Life". Серед інших телевізійних проєктів - серіали "Морська поліція: Спецвідділ" (NCIS), "Посередині" (The Middle) та "Західне крило" (The West Wing).

Фільмографія актора охоплює різні жанри - від драм до комедій. Він зіграв ковбоя Карлсона в екранізації повісті "Про мишей і людей", а також охоронця, який дозволив персонажу Гаррісона Форда втекти з-під варти у трилері "Утікач".

Загалом за кар'єру актор узяв участь у понад 400 фільмах, телевізійних шоу та інших проєктах.

Річард Ріле у трилері "Докопатися до смерті" (кадр з фільму)

Окремою особливістю його кар'єри стало те, що він вісім разів грав Санта-Клауса в різних проєктах.

У Річарда залишилися дружина Джейн Латам і четверо дітей.