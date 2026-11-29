Что известно о смерти Майка Лава

Музыканта не стало в субботу, 28 ноября, в своем доме в Лос-Анджелесе.

Смерть артиста подтвердила его представитель Кэти Альтман. По ее словам, Лав умер в окружении родных.

"С глубоким уважением сообщаю, что Майк Лав умер в этот вечер в окружении близких. Он останется в памяти как американская икона культуры, чей талант вдохновлял поколение музыкантов", - отметила она в заявлении.

Официальную причину смерти не сообщили. В то же время TMZ со ссылкой на собственные источники отмечает, что в прошлом году музыкант перенес COVID-19 и с тех пор имел осложнения.

Майк Лав (фото: instagram.com/mikeloveofficial)

Биография и карьера Майка Лава

Майкл Эдвард Лав родился 15 марта 1941 года в Лос-Анджелесе. Его мама была сестрой Мюрри Уилсона, отца будущих участников The Beach Boys - Брайана, Карла и Денниса Уилсонов.

В 1961 году Лав вместе с кузенами и другом Аланом Джардином основал группу The Beach Boys. Музыканты быстро обрели популярность благодаря песням о серфинге, автомобилях, молодости и калифорнийском образе жизни.

Лав был вокалистом и одним из основных авторов текстов группы. Вместе с Брайаном он создал ряд композиций, ставших мировыми хитами, в частности California Girls, I Get Around, Fun, Fun, Fun, Good Vibrations и Help Me, Rhonda.

Также он был одним из соавторов песни Kokomo, возглавившей американский чарт Billboard Hot 100 в 1988 году.



Позже их включили в Зал славы рок-н-ролла, а в 2025 году Лав попал туда как автор песен.

В 1998-м коллектив потерял участника - умер Карл Уилсон. В 2012-м музикант с Брайаном Уилсоном и другими участниками группы записи альбом That's Why God Made the Radio и отправились в юбилейный тур.

Кроме музыкальной карьеры, он выпускал сольные альбомы и написал автобиографию Good Vibrations: My Life as a Beach Boy, которая вышла в 2016 году.

Макс был женат несколько раз. У него остались жена Жаклин Пизен и восемь детей.