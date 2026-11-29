Що відомо про смерть Майка Лава

Музиканта не стало у суботу, 28 листопада, у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Смерть артиста підтвердила його представниця Кеті Альтман. За її словами, Лав помер в оточенні рідних.

"З глибокою повагою повідомляю, що Майк Лав помер цього вечора в оточенні близьких. Він залишиться в пам'яті як американська ікона культури, чий талант надихав покоління музикантів", - зазначила вона в заяві.

Офіційну причину смерті не повідомили. Водночас TMZ із посиланням на власні джерела зазначає, що минулого року музикант переніс COVID-19 і відтоді мав ускладнення.

Майк Лав (фото: instagram.com/mikeloveofficial)

Біографія та кар'єра Майка Лава

Майкл Едвард Лав народився 15 березня 1941 року в Лос-Анджелесі. Його мама була сестрою Мюррі Вілсона, батька майбутніх учасників The Beach Boys - Браяна, Карла та Денніса Вілсонів.

У 1961 році Лав разом із кузенами та другом Аланом Джардіном заснував гурт The Beach Boys. Музиканти швидко здобули популярність завдяки пісням про серфінг, автомобілі, молодість і каліфорнійський спосіб життя.

Лав був вокалістом і одним із головних авторів текстів гурту. Разом із Браяном він створив низку композицій, які стали світовими хітами, зокрема California Girls, I Get Around, Fun, Fun, Fun, Good Vibrations та Help Me, Rhonda.

Також він був одним із співавторів пісні Kokomo, яка очолила американський чарт Billboard Hot 100 у 1988 році.



Згодом їх включили до Зали слави рок-н-ролу, а у 2025-му Лав потрапив туди як автор пісень.

У 1998-му колектив втритив учасника - помер Карл Вілсон. У 2012-му музикант разом із Браяном Вілсоном та іншими учасниками гурту записав альбом That's Why God Made the Radio і вирушив у ювілейний тур..

Окрім музичної кар'єри, він випускав сольні альбоми та написав автобіографію Good Vibrations: My Life as a Beach Boy, яка вийшла у 2016 році.

Макс був одружений кілька разів. У нього залишилися дружина Жаклін Пізен та восьмеро дітей.