Умер культовый режиссер Тинто Брасс

Режиссер умер утром в Риме. Известие агентству подтвердили его жена Екатерина Варке и дети Бонифачо и Беатриче Брасс.

Семья планирует провести похороны в частном формате.

Чем известен Тинто Брасс

Настоящее имя режиссера - Джованни Брасс. Он родился 26 марта 1933 г. в Милане.

Получил юридическое образование, а в 1957 году переехал в Париж, где сотрудничал с Французской синематекой.

Режиссерский дебют Брасса состоялся в 1963 году. Его ранние работы были связаны с авангардом, сатирой и политическим кино. Впоследствии он сосредоточился на эротическом жанре.

Тинто Брасс (фото: Getty Images)

Среди известнейших лент режиссера:

"Салон Китти" (1976);

"Ключ" (1983);

"Паприка" (1991).

Он также работал над "Калигулой". Продюсер Боб Гуччоне перемонтировал фильм и добавил откровенные сцены без ведома Брасса.

Поэтому режиссер отказался признавать окончательную версию фильма.

В сентябре 2026 года творчество Брасса почтили на Венецианском кинофестивале.

Тинто Брасс (фото: Getty Images)

Перед его официальным открытием была показана отреставрированная 4К-версия фильма Col cuore in gola (1967).

В этом году режиссер также стал лауреатом премии Пьетро Бьянки от Национального союза киножурналистов Италии.