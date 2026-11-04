Помер культовий режисер Тінто Брасс
Італійський режисер і сценарист Тінто Брасс помер 4 листопада у віці 93 років. Він здобув світову відомість як один із найпомітніших авторів еротичного кіно.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на ANSA.
Режисер помер уранці в Римі. Звістку агентству підтвердили його дружина Катеріна Варці та діти Боніфачо й Беатріче Брасс.
Родина планує провести похорон у приватному форматі.
Чим відомий Тінто Брасс
Справжнє ім’я режисера - Джованні Брасс. Він народився 26 березня 1933 року в Мілані.
Здобув юридичну освіту, а 1957 року переїхав до Парижа, де співпрацював із Французькою сінематекою.
Режисерський дебют Брасса відбувся 1963 року. Його ранні роботи були пов’язані з авангардом, сатирою та політичним кіно. Згодом він зосередився на еротичному жанрі.
Серед найвідоміших стрічок режисера:
- "Салон Кітті" (1976);
- "Ключ" (1983);
- "Паприка" (1991).
Він також працював над "Калігулою". Продюсер Боб Гуччоне перемонтував стрічку та додав відверті сцени без відома Брасса.
Через це режисер відмовився визнавати остаточну версію фільму.
У вересні 2026 року творчість Брасса вшанували на Венеціанському кінофестивалі.
Перед його офіційним відкриттям показали відреставровану 4К-версію фільму Col cuore in gola (1967).
Цьогоріч режисер також став лауреатом премії П’єтро Б’янкі від Національної спілки кіножурналістів Італії.