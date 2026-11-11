Пол Маккартни вошел в тройку самых богатых музыкантов мира

Кто вошел в тройку

Первое место в рейтинге занимает Jay-Z с состоянием около 2,8 млрд долларов. Тейлор Свифт расположилась на второй строчке с 2 млрд долларов, а Маккартни занял тройку лидеров.

Значительную часть капитала музыканта обеспечивает его издательская компания MPL Communications, основанная в 1969 году, еще до распада The Beatles. Она управляет правами на его собственный музыкальный каталог, а также владеет авторскими правами на произведения других исполнителей.

Пол Маккартни (фото: wikipedia.org)

В частности, Маккартни в свое время приобрел музыкальный каталог рок-н-рольного исполнителя Бадди Голли. В портфель компании также вошли права на бродвейские мюзиклы и известные рождественские композиции. Среди них - It's Beginning to Look a Lot Like Christmas и The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire).

По оценкам издания, это направление бизнеса принесло музыканту почти четверть миллиарда долларов.

Пол Маккартни (фото: wikipedia.org)

Наследие Маккартни

Еще одним важным источником дохода остается наследие The Beatles. Маккартни получает 25% доходов холдинговой компании Apple Corps, которая ежегодно генерирует около 50 млн долларов благодаря стримингу, продаже виниловых пластинок и мерчей группы.

Кроме того, его доля в авторских правах на песне The Beatles оценивается по меньшей мере в 200 млн долларов. Она приносит музыканту примерно 10 млн долларов ежегодно.

Пол Маккартни (фото: wikipedia.org)

На финансовое положение артиста также отразились многолетние гастроли. В частности, во время тура Got Back, который длился с 2022 по 2025 год, он дал 79 концертов.

Среди других активов музыканта - недвижимость в Великобритании и США, а также коллекция искусства с работами Пабло Пикассо и Рене Магритта.

Несмотря на солидный возраст, Пол Маккартни продолжает музыкальную карьеру. В мае 2026 он выпустил свой 20-й сольный альбом The Boys of Dungeon Lane, а также остается одной из самых влиятельных фигур в истории популярной музыки.