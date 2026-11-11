Пол Маккартні увійшов до трійки найбагатших музикантів світу
Колишній учасник The Beatles Пол Маккартні офіційно приєднався до клубу мільярдерів. Wave RBC.UA повідомляє, що за оцінками Forbes, статки 84-річного музиканта сягнули 1,4 млрд доларів. Це зробило його третім найбагатшим музикантом світу після Jay-Z та Тейлор Свіфт.
Хто увійшов у трійку
Перше місце в рейтингу посідає Jay-Z зі статками близько 2,8 млрд доларів. Тейлор Свіфт розташувалася на другій сходинці з 2 млрд доларів, а Маккартні посів трійку лідерів.
Значну частину капіталу музиканта забезпечує його видавнича компанія MPL Communications, яку він заснував у 1969 році, ще до розпаду The Beatles. Вона управляє правами на його власний музичний каталог, а також володіє авторськими правами на твори інших виконавців.
Зокрема, Маккартні свого часу придбав музичний каталог рок-н-рольного виконавця Бадді Голлі. До портфеля компанії також увійшли права на бродвейські мюзикли та відомі різдвяні композиції. Серед них - It's Beginning to Look a Lot Like Christmas і The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire).
За оцінками видання, цей напрям бізнесу приніс музикантові майже чверть мільярда доларів.
Спадщина Маккартні
Ще одним важливим джерелом доходу залишається спадщина The Beatles. Маккартні отримує 25% прибутків холдингової компанії Apple Corps, яка щороку генерує близько 50 млн доларів завдяки стримінгу, продажу вінілових платівок та мерчу гурту.
Крім того, його частка в авторських правах на пісні The Beatles оцінюється щонайменше у 200 млн доларів. Вона приносить музикантові приблизно 10 млн доларів щороку.
На фінансове становище артиста також вплинули багаторічні гастролі. Зокрема, під час туру Got Back, який тривав із 2022-го до 2025 року, він дав 79 концертів.
Серед інших активів музиканта - нерухомість у Великій Британії та США, а також колекція мистецтва з роботами Пабло Пікассо та Рене Магрітта.
Попри поважний вік, Пол Маккартні продовжує музичну кар'єру. У травні 2026 року він випустив свій 20-й сольний альбом The Boys of Dungeon Lane, а також залишається однією з найвпливовіших постатей в історії популярної музики.