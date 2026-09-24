Подруга Меган Маркл показала домашние фото из жизни герцогини в Великобритании

Как Меган и Гарри живут в Великобритании

Келли стала первой подругой герцогини Сассекской из Калифорнии, посетившей ее после переезда. 23 сентября она опубликовала серию фотографий из поездки.

На одном из кадров Маркл держит на руках маленького сына подруги Джека во время уютного обеда в пабе. На другом принц Гарри играет с младенцем на полу.

"Отлично проводим время. Есть что-то особенное в том, чтобы увидеть это волшебное место вместе с моей лучшей подругой и взять в это приключение моего милого Джека", - написала Зайфен.

Принц Гарри с сыном подруги Меган Маркл (фото: instagram.com/_heartmom_)

Она также рассказала, что ей было приятно наблюдать за новым этапом жизни Мегана и вместе с ней переживать первые впечатления ее маленького сына от поездки.

"Семейное время - именно то, что требовалось души. И еще картофельное пюре и fish and chips", - добавила подруга герцогини.

Меган с сыном подруги (фото: instagram.com/_heartmom_)

Еще на одном снимке Маркл позирует вместе с Келли и давним другом Маркусом Андерсоном. Компания поиграла в маджонг в саду и провела время по бокалам вина.

Меган Маркл с друзьями (фото: instagram.com/_heartmom_)

Лилибет провела время с сыном подруги Меган

На одном из фото также изображена пятилетняя дочь герцогов - принцесса Лилибет. Девочка проводит время с маленьким Джеком.

Семилетний принц Арчи, и сама Лилибет в этом месяце начали обучение в новой школе в Великобритании. Семья прибыла в Англию 26 августа.

Дочь Меган и Гарри (фото: instagram.com/_heartmom_)

Что известно о переезде Меган и Гарри

Пара начала новый этап после шести лет жизни в США. Одной из причин возвращения в Британию источники назвали желание Гарри, чтобы его дети лучше знали страну, где он вырос, и понимали происхождение своей семьи. Для Мегана также важно, чтобы они могли познакомиться познакомиться с обоими мирами своих родителей.

После переезда семья уже показала некоторые моменты новой жизни. Так, Меган опубликовала видео с детьми в сельской местности, а Гарри начал снова регулярно появляться на благотворительных мероприятиях. По данным источников, они планируют проживать в Британии длительный период, однако о возвращении к выполнению официальных королевских обязанностей речь не идет.