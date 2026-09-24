Подруга Меган Маркл показала домашні фото з життя герцогині у Великій Британії

Як Меган та Гаррі живуть у Великій Британії

Келлі стала першою подругою герцогині Сассекської із Каліфорнії, яка відвідала її після переїзду. 23 вересня вона опублікувала серію фотографій з поїздки.

На одному з кадрів Маркл тримає на руках маленького сина подруги Джека під час затишного обіду в пабі. На іншому принц Гаррі грається з немовлям на підлозі.

"Чудово проводимо час. Є щось особливе в тому, щоб побачити це чарівне місце разом із моєю найкращою подругою і взяти у цю пригоду мого милого Джека", - написала Зайфен.

Принц Гаррі з сином подруги Меган Маркл (фото: instagram.com/_heartmom_)

Вона також розповіла, що їй було приємно спостерігати за новим етапом життя Меган і разом із нею переживати перші враження її маленького сина від поїздки.

"Сімейний час - саме те, що було потрібно душі. І ще картопляне пюре та fish and chips", - додала подруга герцогині.

Меган з сином подруги (фото: instagram.com/_heartmom_)

Ще на одному знімку Маркл позує разом із Келлі та давнім другом Маркусом Андерсоном. Компанія пограла в маджонг у саду та провела час за келихами вина.

Меган Маркл з друзями (фото: instagram.com/_heartmom_)

Лілібет провела час із сином подруги Меган

На одному з фото також зображена п'ятирічна донька герцогів - принцеса Лілібет. Дівчинка проводить час із маленьким Джеком.

Семирічний принц Арчі, та сама Лілібет цього місяця почали навчання у новій школі у Великій Британії. Родина прибула до Англії 26 серпня.

Донька Меган і Гаррі (фото: instagram.com/_heartmom_)

Що відомо про переїзд Меган і Гаррі

Пара розпочала новий етап після шести років життя у США. Однією з причин повернення до Британії джерела назвали бажання Гаррі, щоб його діти краще знали країну, де він виріс, та розуміли походження своєї родини. Для Меган також важливо, щоб вони могли познайомитися познайомитися з обома світами своїх батьків.

Після переїзду родина вже показала окремі моменти нового життя. Так, Меган опублікувала відео з дітьми в сільській місцевості, а Гаррі почав знову регулярно з'являтися на благодійних заходах. За даними джерел, вони планують проживати у Британії тривалий період, однак про повернення до виконання офіційних королівських обов'язків не йдеться.