После разрыва с невестой: Ахтем Сеитаблаев впервые показал новую возлюбленную

Украинский актёр и режиссёр Ахтем Сеитаблаев впервые появился на публичном мероприятии вместе со своей новой возлюбленной. Избранницу 53-летнего кинематографиста зовут Елена.

Wave RBC.UA пишет об этом со ссылкой на OBOZ.UA.

Ахтем Сеитаблаев показал новую возлюбленную

Пара вместе посетила допремьерный показ семейной комедии "Родичі". Елена находилась рядом с режиссером во время общения с журналистами.

"Это моя девушка. Ее зовут Елена", - представил любимую Сеитаблаев.

Избранник режиссера рассказал, что они познакомились благодаря кино. Их первая встреча состоялась на показе фильма "Домой" режиссера Наримана Алиева, в котором Сеитаблаев сыграл главную роль.

"Мы познакомились на кинопоказе. Это было во время одного из показов фильма "Домой", - поделилась Елена.

Ахтем Сеитаблаев с любимой (фото: пресс-служба Киномании)

В то же время, пара пока не планирует раскрывать больше подробностей личной жизни.

Когда Елена начала отвечать на вопросы журналистов, Сеитаблаев шутя попросил ее не рассказывать все сразу.

"Не сдавай все! Надо постепенно выдавать информацию. Тебя потом замучают журналисты. Серьезно, мы пока не готовы многое рассказывать о нас", - отметил режиссер.

На вопрос о том, на какой стадии сейчас находятся их отношения, Ахтем коротко ответил: "Романтической".

Что известно об избраннице Сеитаблаева

О новом романе режиссер впервые рассказал летом 2026, однако тогда не назвал имени любимой.

Он лишь отметил, что она немного моложе его и работает общественным деятелем.

По словам Сеитаблаева, Елена не связана с актерством или журналистикой.

Он называл ее мудрой, умной, трудолюбивой и признавался, что чувствует себя рядом с ней надежно.

К этим отношениям Ахтем Сеитаблаев был обручен с Марьяной Боцвинюк, которая младше его на 20 лет.

Пара планировала свадьбу, однако впоследствии разошлась. Причины разрыва публично не комментировали, а режиссер лишь признавался, что непросто пережил завершение этих отношений.