После "Мотанки": Тарабарова и София Нерсесян спели о счастливом детстве

Как родился дуэт

Ранее Тарабарова написала для Софии "Мотанку" - песню, с которой юная певица заняла второе место на Детском Евровидении-2025 и победила в зрительском голосовании.

Во время поездки на конкурс в Грузию, Нерсесян попросила Тарабарову написать для нее еще одну песню. Впоследствии артистки решили выполнить ее вместе.

Автором "Заплету Віночок" также стала Тарабарова. В композицию она вложила свои переживания как мамы и пожелания для украинских детей.

"Еще в Грузии она попросила меня написать для нее сильную песню. Мне хотелось вплести в нее любовь, защиту, счастливую судьбу и важнейшее пожелание нашим детям - чистое и свободное небо", - рассказывает Светлана Тарабарова.

О чем "Заплету Віночок"

В основе композиции - образ украинского венка как оберега. В песне барвинок символизирует верность, ромашка – нежность, а маковый цвет - долгую жизнь. Голубые ленты олицетворяют чистое и свободное небо.

"Когда я услышала песню, сразу почувствовала ее тепло. Она о счастье, которое хочется пожелать каждому ребенку. Я очень рада, что на этот раз мы со Светланой поем вместе", - говорит София Нерсесян.

Светлана Тарабарова и София Нерсесян (фото предоставлено прессслужбой артисток)

Живую премьеру дуэта анонсировали на 26 сентября 2026 года. Тарабарова и Нерсесян выступят на сцене финала Национального отбора на Детское Евровидение-2026.

Запись "Заплету Віночок" уже доступна на музыкальных платформах.