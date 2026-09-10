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Зірки 10 вересня 2026, 14:49

Після "Мотанки": Тарабарова та Софія Нерсесян заспівали про щасливе дитинство

Ідея нової співпраці виникла під час поїздки на Дитяче Євробачення до Грузії
Іванна Пашкевич Іванна Пашкевич Журналістка, редакторка та репортерка Wave RBC.UA
Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян (фото надане пресслужбою артисток)
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Світлана Тарабарова та срібна призерка Дитячого Євробачення-2025 Софія Нерсесян представили спільну пісню "Заплету Віночок".

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на прем’єру пісні на YouTube.

Як народився дует

Раніше Тарабарова написала для Софії "Мотанку" - пісню, з якою юна співачка посіла друге місце на Дитячому Євробаченні-2025 та перемогла в глядацькому голосуванні.

Під час поїздки на конкурс до Грузії Нерсесян попросила Тарабарову написати для неї ще одну пісню. Згодом артистки вирішили виконати її разом.

Авторкою "Заплету Віночок" також стала Тарабарова. У композицію вона вклала власні переживання як мами та побажання для українських дітей.

"Ще у Грузії вона попросила мене написати для неї сильну пісню. Мені хотілося вплести у неї любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям - чисте й вільне небо", - розповідає Світлана Тарабарова.

Про що "Заплету Віночок"

В основі композиції - образ українського вінка як оберега. У пісні барвінок символізує вірність, ромашка - ніжність, а маковий цвіт - довге життя. Блакитні стрічки уособлюють чисте й вільне небо.

"Коли я почула пісню, одразу відчула її тепло. Вона про щастя, яке хочеться побажати кожній дитині. Я дуже рада, що цього разу ми зі Світланою співаємо разом", - говорить Софія Нерсесян.

Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян (фото надане пресслужбою артисток)

Живу прем’єру дуету анонсували на 26 вересня 2026 року. Тарабарова та Нерсесян мають виступити на сцені фіналу Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026.

Запис "Заплету Віночок" уже доступний на музичних платформах.