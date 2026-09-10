Після "Мотанки": Тарабарова та Софія Нерсесян заспівали про щасливе дитинство
Світлана Тарабарова та срібна призерка Дитячого Євробачення-2025 Софія Нерсесян представили спільну пісню "Заплету Віночок".
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на прем’єру пісні на YouTube.
Як народився дует
Раніше Тарабарова написала для Софії "Мотанку" - пісню, з якою юна співачка посіла друге місце на Дитячому Євробаченні-2025 та перемогла в глядацькому голосуванні.
Під час поїздки на конкурс до Грузії Нерсесян попросила Тарабарову написати для неї ще одну пісню. Згодом артистки вирішили виконати її разом.
Авторкою "Заплету Віночок" також стала Тарабарова. У композицію вона вклала власні переживання як мами та побажання для українських дітей.
"Ще у Грузії вона попросила мене написати для неї сильну пісню. Мені хотілося вплести у неї любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям - чисте й вільне небо", - розповідає Світлана Тарабарова.
Про що "Заплету Віночок"
В основі композиції - образ українського вінка як оберега. У пісні барвінок символізує вірність, ромашка - ніжність, а маковий цвіт - довге життя. Блакитні стрічки уособлюють чисте й вільне небо.
"Коли я почула пісню, одразу відчула її тепло. Вона про щастя, яке хочеться побажати кожній дитині. Я дуже рада, що цього разу ми зі Світланою співаємо разом", - говорить Софія Нерсесян.
Живу прем’єру дуету анонсували на 26 вересня 2026 року. Тарабарова та Нерсесян мають виступити на сцені фіналу Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026.
Запис "Заплету Віночок" уже доступний на музичних платформах.