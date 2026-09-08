Pink отмечает 47-летие: 5 фактов о певице, которые вы могли не знать

Ее настоящее имя - Алиша Мур

Пинк родилась 8 сентября 1979 года в Дойлстауне, штат Пенсильвания. Ее полное имя - Алиша Бет Мур.

Под псевдонимом она стала известна в начале 2000-х. Одной из самых распространенных версий происхождения сценического имени персонаж мистера Пинка из фильма Квентина Тарантино Reservoir Dogs. В то же время прозвище Pink появилось в жизни певицы еще до начала ее большой сольной карьеры.

Ее карьера началась еще в подростковом возрасте

К сольной карьере у артистки уже был опыт выступлений. В 15 лет она стала участницей женской R&B-группы Choice.

Коллектив подписал контракт с LaFace Records, но долго не просуществовал. Группа распалась из-за творческих разногласий, а Пинк впоследствии получила возможность начать сольную карьеру. Ее дебютный альбом Can't Take Me Home вышел в 2000 году и был записан преимущественно в стиле R&B.

Алиша Бет Мур (фото: instagram.com/pinkfan_canada)

Первый большой хит принес ей Grammy

В 2001 году Пинк вместе с Кристиной Агилерой, Lil' Kim и Mya записала новую версию Lady Marmalade для саундтрека фильма Moulin Rouge!

Песня стала международным хитом и принесла Пинку ее первую премию Grammy - за лучшую попколаборацию с вокалом. Для певицы это был один из первых великих моментов мирового признания.

Пинк (фото: instagram.com/pinkfan_canada)

Концерты превратились в настоящие воздушные шоу

Одна из главных особенностей концертов Пинк - акробатические номера. Во время выступления певица может петь, исполнять сложные трюки и летать над сценой на большой высоте.

Пинк работает с профессиональными тренерами и партнерами по воздушной акробатике, а подготовка к таким номерам требует серьезной физической работы и концентрации.

Ее воздушные выступления стали настолько узнаваемой частью концертов, что сегодня их воспринимают как неотделимую часть бренда артистки.

Пинк сама сделала предложение своему мужу

Личная жизнь певицы также неоднократно оказывалась в центре внимания. В 2006 году она вышла замуж за мотогонщика Кэри Гарта.

Их отношения не всегда были отличными, однако пара сохранила брак и воспитывает двоих детей - дочь Уиллоу и сына Джеймсона.

Семья также часто сопровождает Пинки во время гастролей. В интервью певица рассказывала, что ее дети фактически выросли за кулисами концертов и часто бывали вместе с ней во время туров.

Пинк в 47 лет

За 25 лет сольной карьеры Пинк сменила музыкальный стиль, прически и сценические образы, но сохранила главное - узнаваемость и свободу быть собой.

От R&B-дебюта до поп-рока, от розовых волос до элегантных образов на красных дорожках и от обычных концертов до масштабных акробатических шоу - ее карьера стала примером того, как артист может меняться, не утрачивая собственной идентичности.