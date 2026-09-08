Pink святкує 47-річчя: 5 фактів про співачку, які ви могли не знати

Її справжнє ім'я - Аліша Мур

Пінк народилася 8 вересня 1979 року в Дойлстауні, штат Пенсильванія. Її повне ім'я - Аліша Бет Мур.

Під псевдонімом вона стала відомою на початку 2000-х. Однією з найпоширеніших версій походження сценічного імені є персонаж містера Пінка з фільму Квентіна Тарантіно Reservoir Dogs. Водночас прізвисько Pink з'явилося в житті співачки ще до початку її великої сольної кар'єри.

Її кар’єра почалася ще в підлітковому віці

До сольної кар'єри артистка вже мала досвід виступів. У 15 років вона стала учасницею жіночого R&B-гурту Choice.

Колектив підписав контракт із LaFace Records, однак довго не проіснував. Гурт розпався через творчі розбіжності, а Пінк згодом отримала можливість розпочати сольну кар'єру. Її дебютний альбом Can't Take Me Home вийшов у 2000 році та був записаний переважно в стилі R&B.

Аліша Бет Мур (фото: instagram.com/pinkfan_canada)

Перший великий хіт приніс їй Grammy

У 2001 році Пінк разом із Крістіною Агілерою, Lil' Kim та Mýa записала нову версію Lady Marmalade для саундтреку фільму Moulin Rouge!

Пісня стала міжнародним хітом і принесла Пінк її першу премію Grammy - за найкращу попколаборацію з вокалом. Для співачки це був один із перших великих моментів світового визнання.

Пінк (фото: instagram.com/pinkfan_canada)

Концерти перетворилися на справжні повітряні шоу

Одна з головних особливостей концертів Пінк - акробатичні номери. Під час виступів співачка може співати, виконувати складні трюки та літати над сценою на великій висоті.

Пінк працює з професійними тренерами та партнерами з повітряної акробатики, а підготовка до таких номерів вимагає серйозної фізичної роботи й концентрації.

Її повітряні виступи стали настільки впізнаваною частиною концертів, що сьогодні їх сприймають як невіддільну частину бренду артистки.

Пінк сама зробила пропозицію своєму чоловікові

Особисте життя співачки також неодноразово опинялося в центрі уваги. У 2006 році вона вийшла заміж за мотогонщика Кері Гарта.

Їхні стосунки не завжди були чудовими, однак пара зберегла шлюб і виховує двох дітей - доньку Віллоу та сина Джеймсона.

Сім'я також часто супроводжує Пінк під час гастролей. В інтерв'ю співачка розповідала, що її діти фактично виросли за лаштунками концертів і часто бували разом із нею під час турів.

Пінк у 47 років

За 25 років сольної кар'єри Пінк змінила музичний стиль, зачіски та сценічні образи, але зберегла головне - впізнаваність і свободу бути собою.

Від R&B-дебюту до поп-року, від рожевого волосся до елегантних образів на червоних доріжках і від звичайних концертів до масштабних акробатичних шоу — її кар'єра стала прикладом того, як артист може змінюватися, не втрачаючи власної ідентичності.