Pink отмечает 47-летие: 5 фактов о певице, которые вы могли не знать

По случаю дня рождения вспоминаем интересные факты об артистке, ее пути к мировой славе, знаменитых хитах, акробатических шоу и личной жизни.
Сегодня, 8 сентября, американская певица Pink отмечает 47-летие. За более чем 25 лет сольной карьеры она изменила не только музыкальное звучание, но и собственный образ.
По случаю дня рождения Pink Wave RBC.UA напоминает 5 интересных фактов о певице.
Пинк родилась 8 сентября 1979 года в Дойлстауне, штат Пенсильвания. Ее полное имя - Алиша Бет Мур.
Под псевдонимом она стала известна в начале 2000-х. Одной из самых распространенных версий происхождения сценического имени персонаж мистера Пинка из фильма Квентина Тарантино Reservoir Dogs. В то же время прозвище Pink появилось в жизни певицы еще до начала ее большой сольной карьеры.
К сольной карьере у артистки уже был опыт выступлений. В 15 лет она стала участницей женской R&B-группы Choice.
Коллектив подписал контракт с LaFace Records, но долго не просуществовал. Группа распалась из-за творческих разногласий, а Пинк впоследствии получила возможность начать сольную карьеру. Ее дебютный альбом Can't Take Me Home вышел в 2000 году и был записан преимущественно в стиле R&B.
Алиша Бет Мур (фото: instagram.com/pinkfan_canada)
В 2001 году Пинк вместе с Кристиной Агилерой, Lil' Kim и Mya записала новую версию Lady Marmalade для саундтрека фильма Moulin Rouge!
Песня стала международным хитом и принесла Пинку ее первую премию Grammy - за лучшую попколаборацию с вокалом. Для певицы это был один из первых великих моментов мирового признания.
Пинк (фото: instagram.com/pinkfan_canada)
Одна из главных особенностей концертов Пинк - акробатические номера. Во время выступления певица может петь, исполнять сложные трюки и летать над сценой на большой высоте.
Пинк работает с профессиональными тренерами и партнерами по воздушной акробатике, а подготовка к таким номерам требует серьезной физической работы и концентрации.
Ее воздушные выступления стали настолько узнаваемой частью концертов, что сегодня их воспринимают как неотделимую часть бренда артистки.
Личная жизнь певицы также неоднократно оказывалась в центре внимания. В 2006 году она вышла замуж за мотогонщика Кэри Гарта.
Их отношения не всегда были отличными, однако пара сохранила брак и воспитывает двоих детей - дочь Уиллоу и сына Джеймсона.
Семья также часто сопровождает Пинки во время гастролей. В интервью певица рассказывала, что ее дети фактически выросли за кулисами концертов и часто бывали вместе с ней во время туров.
За 25 лет сольной карьеры Пинк сменила музыкальный стиль, прически и сценические образы, но сохранила главное - узнаваемость и свободу быть собой.
От R&B-дебюта до поп-рока, от розовых волос до элегантных образов на красных дорожках и от обычных концертов до масштабных акробатических шоу - ее карьера стала примером того, как артист может меняться, не утрачивая собственной идентичности.