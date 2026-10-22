Папа Лев XIV не потребует дополнительного лечения рака: что известно о его состоянии

Папа Римский вернулся в Ватикан после операции

Личный врач понтифика Луиджи Карбоне и хирург Стефано Маргаритора сообщили, что результаты обследований не обнаружили признаки распространения болезни.

После дополнительной онкологической оценки медики пришли к выводу, что дальнейшая терапия не требуется.

71-летний Лев XIV перенес операцию 13 октября в римской больнице Джемелли. Хирурги удалили нижнюю долю правого легкого, чтобы устранить опухоль и пораженные ткани. Вмешательство прошло успешно без осложнений.

Папа Римский Лев XIV (фото: Getty Images)

Подозрительное образование обнаружили случайно во время плановых обследований брюшной полости. До этого понтифик не имел симптомов, указывающих на проблемы с дыхательной системой.

Врачи разрешили выписаться из больницы раньше

17 октября, через четыре дня после операции, понтифик покинул больницу и вернулся в Ватикан. Врачи разрешили ему выписаться раньше, чем предполагалось изначально, после оценки результатов анализов крови, рентгенографии грудной клетки и общего клинического состояния.

Папа Римский Лев XIV (фото: Getty Images)

После возвращения к привычной среде папа постепенно возобновил публичную деятельность. В частности, 21 октября он провел всеобщую аудиенцию в Ватикане.

Хирург Стефано Маргаритора также отметил, что нет медицинских причин отменять запланированную на 6-17 ноября поездку понтифика в Уругвай, Аргентину и Перу. В то же время, Лев XIV должен завершить восстановление после операции.