Папа Лев XIV не потребуватиме додаткового лікування раку: що відомо про його стан

Папа Римський повернувся до Ватикану після операції

Особистий лікар понтифіка Луїджі Карбоне та хірург Стефано Маргарітора повідомили, що результати обстежень не виявили ознак поширення хвороби.

Після додаткової онкологічної оцінки медики дійшли висновку, що подальша терапія не потрібна.

71-річний Лев XIV переніс операцію 13 жовтня в римській лікарні Джемеллі. Хірурги видалили нижню частку правої легені, щоб усунути пухлину та уражені тканини. Втручання пройшло успішно, без ускладнень.

Папа Римський Лев XIV (фото: Getty Images)

Підозріле утворення виявили випадково під час планових обстежень черевної порожнини. До цього понтифік не мав симптомів, які вказували б на проблеми з дихальною системою.

Лікарі дозволили виписатись з лікарні раніше

17 жовтня, через чотири дні після операції, понтифік залишив лікарню та повернувся до Ватикану. Лікарі дозволили йому виписатися раніше, ніж передбачалося спочатку, після оцінки результатів аналізів крові, рентгенографії грудної клітки та загального клінічного стану.

Папа Римський Лев XIV (фото: Getty Images)

Після повернення до звичного середовища папа поступово відновив публічну діяльність. Зокрема, 21 жовтня він провів загальну аудієнцію у Ватикані.

Хірург Стефано Маргарітора також зазначив, що наразі немає медичних причин скасовувати заплановану на 6-17 листопада поїздку понтифіка до Уругваю, Аргентини та Перу. Водночас Лев XIV має завершити відновлення після операції.