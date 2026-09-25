Овощи, спорт и день голодания: как Могилевская поддерживает форму после похудения

Что часто есть в рационе певицы

Среди продуктов, часто появляющихся на ее тарелке - разнообразные салаты, свекла, тушеные овощи, баклажаны, перец и помидоры. К ним певица может добавить орехи или семена.

"Трюк действительно очень прост: меньше есть, больше двигаться. Я занимаюсь спортом и тщательно слежу за своим питанием. У меня уже сформировался режим, которого я соблюдаю", - рассказала артистка.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

По словам Могилевской, скорых способов поддерживать хорошую форму она не знает. Она считает, что результат нуждается в ежедневной работе над собой.

В то же время у певицы есть один необычный прием, к которому она прибегает накануне важных событий. Перед выступлениями или съемками артистка практикует день голодовки.

"Накануне важных событий я практикую день голодания. После этого чувствую себя очень хорошо, в отличном и бодром состоянии", - отметила Могилевская.

В то же время, такой подход является личной практикой певицы и не означает, что длительное или полное голодание подходит всем. Для изменений в питании и режиме физической активности следует учитывать индивидуальное состояние здоровья.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

На сколько килограммов похудела

Ранее Наталья Могилевская рассказала о заметных изменениях веса и призналась, что за примерно год ей удалось похудеть на 25 килограммов. Артистка не называет этот результат следствием жесткой диеты или изнурительных тренировок - по ее словам, важную роль сыграло изменение ежедневных привычек.

Результат в минус 25 кг Могилевская связывает не с одним конкретным продуктом или "волшебным" методом, а с изменениями образа жизни. При этом ее нынешний режим питания отличается от того, о котором певица рассказывала раньше.