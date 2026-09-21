Последний пост Синди Кроуфорд о сыне: что она писала Пресли незадолго до трагедии

Что Синди Кроуфорд писала сыну

2 июля, в день рождения Пресли, Кроуфорд опубликовала несколько его детских фотографий.

"Я так горжусь мужчиной, которым ты стал, но для меня ты всегда будешь оставаться моим маленьким мальчиком. Люблю тебя", - написала она.

Это была последняя отдельная публикация супермодели, посвященная Пресли до его смерти 20 сентября.

На архивных кадрах сын Кроуфорд совсем маленький.

Именно такими фотографиями модель решила проиллюстрировать слова о том, что, независимо от возраста, всегда будет воспринимать его как своего ребенка.

Что писала о сыне Синди Кроуфорде за два месяца до его смерти (фото: instagram.com/cindycrawford)

Публично поддерживала его во время лечения

За несколько месяцев до дня рождения Синди также оставила эмоциональное сообщение под постом самого Пресли.

В марте 2026 года он рассказал подписчикам об очередном этапе лечения зависимости и своем опыте терапии ибогаином в Мексике.

Пресли писал, что пытался встретиться с тем, от чего долго убегал, и надеялся, что в этот раз ему больше не придется возвращаться к лечению.

Кроуфорд поддержала сына в комментариях.

"Ты воин! Прошел сквозь огонь, чтобы найти себя. Так горжусь!" - написала она.

К ней присоединилась и младшая сестра Пресли Кая Гербер, которая также написала, что очень гордится братом.

Семья Пресли Гербера поддерживала его во время лечения (скриншот)

Что известно о смерти Пресли Гербера

Пресли Гербер умер 20 сентября в возрасте 27 лет. По данным офиса медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, в момент смерти он находился в реабилитационном заведении.

Причина смерти пока не установлена - расследование и экспертиза продолжаются.

Семья попросила уважать ее конфиденциальность в этот период.

Пресли был старшим ребенком Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера.

Как и мать и младшая сестра Кая, он работал в модельной индустрии: начал карьеру еще подростком, сотрудничал с IMG Models, выходил на подиумы Moschino и Dolce & Gabbana и снимался в кампаниях Calvin Klein.

В последние годы Гербер открыто говорил о проблемах с ментальным здоровьем и зависимостью.

В соцсетях он запустил серию Mental Health Mondays, где делился своим опытом и говорил о восстановлении.