Особая дата: Наталка Карпа о десятой годовщине свадьбы и ранении мужа

Особая дата

27 августа 2014 года муж певицы Наталки Карпы, военный Евгений Терехов, получил сложное ранение на фронте. Тогда из его тела удалили 83 осколка, а 27 до сих пор остались в теле мужчины. Евгений называет тот день "вторым днем рождения".

Пара решила наполнить дату другими воспоминаниями, более приятными, и два года спустя, в 2016 году, поженились в этот день. Сегодня они отмечают 10-ю годовщину брака.

"Именно 27 августа мы создали нашу семью. Стали мужем и женой. Чтобы отныне эта дата была не только о том, что когда-то болело. Чтобы она была о нас. О семье. О жизни, которую мы выбрали вместе", - поделилась Наталка в своем посту.

Об артистке

Наталка Карпа – украинская певица, ведущая и продюсер, заслуженная артистка Украины. Автор хитов "Солнцезависимая", "Лето-лето" и "Калина" (Remix).