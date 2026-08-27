Особлива дата: Наталка Карпа про десяту річницю весілля та поранення чоловіка

Особлива дата

27 серпня 2014 року чоловік співачки Наталки Карпи, військовий Євген Тєрєхов, отримав складне поранення на фронті. Тоді з його тіла видалили 83 осколки, а 27 ще й досі залишились в тілі чоловіка. Євген називає той день “другим днем народження”.

Пара вирішила наповнити дату іншими спогадами, більш приємними, тож два роки потому, в 2016 році, одружилися в цей день. Сьогодні вони відзначають 10 річницю шлюбу.

“Саме 27 серпня ми створили нашу сім’ю. Стали чоловіком і дружиною. Щоб відтепер ця дата була не лише про те, що колись боліло.Щоб вона була про нас. Про сім’ю. Про життя, яке ми обрали разом”, – поділилась Наталка в своєму пості.

Про артистку

Наталка Карпа – українська співачка, ведуча та продюсерка, заслужена артистка України. Авторка хітів “Сонцезалежна”, “Літо-літо” та “Калина” (Remix).