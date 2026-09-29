Ольга Сумская поделилась фото старшей дочери Паперной: "Незабываемый период жизни"
Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о своих дочерях - Анне Борисюк и Антонине Паперной. Звезда поделилась личными мыслями о взрослении детей и показала редкое архивное фото старшей дочери.
Wave RBC.UA сообщает, что во время общения с подписчиками в Instagram Сумскую спросили, как ей удалось принять то, что младшая дочь Анна уже строит собственную жизнь и живет вместе с любимым.
Актриса призналась, что смириться с взрослением ребенка было непросто. В то же время, она считает, что родителям важно вовремя отпускать детей и не пытаться контролировать их жизнь.
"Обычно это происходит врасплох… Вот дочь была с вами, а потом раз - и уже со своим любимым… Просто принять это! Если дочь нашла себя - это счастье! Надо радоваться!" - поделилась артистка.
По словам Сумской, главное для нее - видеть дочь счастливой. Она также посоветовала родителям после того, как дети покидают родительский дом, больше сосредотачиваться на собственной жизни и любимых занятиях.
"Самое главное - живите свою жизнь, занимайтесь любимым делом, а дети уже вылетели из гнезда…" - отметила актриса.
Что рассказала актриса о старшей дочери
Не обошла Сумская и вопросы о старшей дочери Антонине Паперной. В ответ она опубликовала их архивное фото и рассказала, что Антонина с детства была близка к театру.
Когда Сумская работала в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки, она часто брала дочь с собой на спектакли. По словам артистки, Антонина с детства знала ее театральные роли, а атмосфера сцены стала важной частью ее детства.
"С детства дочь часто была со мной на спектаклях, знала все мои роли в театре Леси Украинки, я там работала 20 лет! Незабываемый период жизни! Выросла красавицей, очень талантливая!" - написала Сумская.
Паперная переехала в Москву еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Там она работает актрисой и воспитывает двоих детей вместе с российским актером Владимиром Ягличем.
В декабре 2024 Ольга Сумская рассказывала, что не видела старшую дочь и внуков лично с начала большой войны, но они регулярно общаются по телефону и через видеосвязь.