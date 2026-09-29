Ольга Сумская поделилась фото старшей дочери Паперной: "Незабываемый период жизни"

Актриса призналась, что смириться с взрослением ребенка было непросто. В то же время, она считает, что родителям важно вовремя отпускать детей и не пытаться контролировать их жизнь.

"Обычно это происходит врасплох… Вот дочь была с вами, а потом раз - и уже со своим любимым… Просто принять это! Если дочь нашла себя - это счастье! Надо радоваться!" - поделилась артистка.

По словам Сумской, главное для нее - видеть дочь счастливой. Она также посоветовала родителям после того, как дети покидают родительский дом, больше сосредотачиваться на собственной жизни и любимых занятиях.

"Самое главное - живите свою жизнь, занимайтесь любимым делом, а дети уже вылетели из гнезда…" - отметила актриса.

Ольга Сумская с дочками и мамой (фото: instagram.com/gandzyazen)

Что рассказала актриса о старшей дочери

Не обошла Сумская и вопросы о старшей дочери Антонине Паперной. В ответ она опубликовала их архивное фото и рассказала, что Антонина с детства была близка к театру.

Когда Сумская работала в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки, она часто брала дочь с собой на спектакли. По словам артистки, Антонина с детства знала ее театральные роли, а атмосфера сцены стала важной частью ее детства.

"С детства дочь часто была со мной на спектаклях, знала все мои роли в театре Леси Украинки, я там работала 20 лет! Незабываемый период жизни! Выросла красавицей, очень талантливая!" - написала Сумская.

Ольга Сумская с дочерью Антониной Паперной (фото: instagram.com/olgasumska)

Паперная переехала в Москву еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Там она работает актрисой и воспитывает двоих детей вместе с российским актером Владимиром Ягличем.

В декабре 2024 Ольга Сумская рассказывала, что не видела старшую дочь и внуков лично с начала большой войны, но они регулярно общаются по телефону и через видеосвязь.