Ольга Сумська поділилася фото старшої доньки Паперної: "Незабутній період життя"

Акторка зізналася, що змиритися з дорослішанням дитини було непросто. Водночас вона вважає, що батькам важливо вчасно відпускати дітей і не намагатися контролювати їхнє життя.

"Зазвичай це відбувається зненацька… Ось доця була з вами, а потім раз - і вже зі своїм коханим… Просто прийняти це! Якщо донька знайшла себе - це щастя! Треба радіти!" - поділилася артистка.

За словами Сумської, головне для неї - бачити доньку щасливою. Вона також порадила батькам після того, як діти залишають батьківський дім, більше зосереджуватися на власному житті та улюблених заняттях.

"Найголовніше - живіть своє життя, займайтесь улюбленою справою, а діти вже вилетіли з гнізда…" - зазначила акторка.

Ольга Сумська з доньками та мамою (фото: instagram.com/gandzyazen)

Що розповіла акторка про старшу доньку

Не оминула Сумська й запитань про старшу доньку Антоніну Паперну. У відповідь вона опублікувала їхнє архівне фото та розповіла, що Антоніна з дитинства була близькою до театру.

Коли Сумська працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки, вона часто брала доньку із собою на вистави. За словами артистки, Антоніна змалечку знала її театральні ролі, а атмосфера сцени стала важливою частиною її дитинства.

"Змалечку доця часто була зі мною на виставах, знала всі мої ролі в театрі Лесі Українки, я там працювала 20 років! Незабутній період життя! Виросла красунею, дуже талановита!" - написала Сумська.

Ольга Сумська з донькою Антоніною Паперною (фото: instagram.com/olgasumska)

Паперна переїхала до Москви ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Там вона працює акторкою та виховує двох дітей разом із російським актором Володимиром Ягличем.

У грудні 2024 року Ольга Сумська розповідала, що не бачила старшу доньку та онуків особисто від початку великої війни, але вони регулярно спілкуються телефоном і через відеозв'язок.