До Верки Сердючки: как выглядел Андрей Данилко почти 30 лет назад

Архивные фото Андрея Данилко

Кадры Никитин опубликовал на своей странице в Instagram. На фото Данилко изображен еще в начале сольной карьеры - некоторые фотографии были сделаны около 30 лет назад.

На первом черно-белом кадре молодой артист сидит с чашкой в руке и смотрит в сторону. На другом фото Данилко позирует вместе с Никитиным на фоне вечернего города.

Андрей Данилко (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Андрей Данилкота Юрий Никитин (фото: instagram.com/yuriynikitin)

"С днем рождения, дорогой мой человек! Будь счастлив. Люблю тебя", - написал продюсер, поздравляя артиста.

Никитина и Данилко связывает многолетнее сотрудничество. Они работают вместе с 1990-х годов. Продюсер принимает участие в организации работы проекта "Верка Сердючка" и сопровождает профессиональную деятельность артиста.

Андрей Данилко и Юрий Никитин (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Андрей Данилко (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Что известно об Андрее Данилко

Андрей Данилко - украинский артист, певец, актер, композитор, сценарист и телеведущий, наиболее известный широкой аудитории как создатель сценического образа Верки Сердючки.

Он родился 2 октября 1973 года в Полтаве, поэтому в 2026 году отмечает 53-й день рождения.

До большой популярности Данилко занимался театром и участвовал в юмористических выступлениях. Образ Верки Сердючки он впервые представил на полтавской "Юморине" в 1993 году. Первоначально персонаж появлялся преимущественно в юмористических номерах, однако впоследствии превратился в масштабный музыкальный проект.

Андрей Данилко (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Среди самых известных песен Верки Сердючки - "Гоп-гоп", "Все будет хорошо", "Чита-дрита", "Dancing Lasha Tumbai" и другие. На концертах Данилко также много лет выступает вместе с актрисой Инной Билоконь, создавшей образ сценической "мамы" Верки Сердючки.

Отдельной страницей карьеры Данилко стало "Евровидение-2007". Верка Сердючка представляла Украину с песней Dancing Lasha Tumbai и заняла второе место в финале конкурса. После выступления композиция получила международную популярность, а сам персонаж стал известен далеко за пределами Украины.

Относительно личной жизни Данилко неоднократно говорил, что не был женат и не имеет детей. Артист вообще редко рассказывает о частной жизни и подчеркивал, что семейная жизнь не сложилась так, как он ожидал.