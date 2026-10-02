До Вєрки Сердючки: як виглядав Андрій Данилко майже 30 років тому

Архівні фото Андрія Данилка

Кадри Нікітін опублікував на своїй сторінці в Instagram. На фото Данилко зображений ще на початку сольної кар’єри - деякі світлини були зроблені близько 30 років тому.

На першому чорно-білому кадрі молодий артист сидить із чашкою в руці та замислено дивиться вбік. На іншому фото Данилко позує разом із Нікітіним на тлі вечірнього міста.

Андрій Данилко (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Андрій Данилкота Юрій Нікітін (фото: instagram.com/yuriynikitin)

"З днем народження, дорога моя людина! Будь щасливий. Люблю тебе", - написав продюсер, вітаючи артиста.

Нікітіна та Данилка пов’язує багаторічна співпраця. Вони працюють разом ще з 1990-х років. Продюсер бере участь в організації роботи проєкту "Вєрка Сердючка" та супроводжує професійну діяльність артиста.

Андрій Данилко та Юрій Нікітін (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Андрій Данилко (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Що відомо про Андрія Данилка

Андрій Данилко - український артист, співак, актор, композитор, сценарист і телеведучий, найбільш відомий широкій аудиторії як творець сценічного образу Вєрки Сердючки.

Він народився 2 жовтня 1973 року в Полтаві, тож у 2026 році відзначає 53-й день народження.

До великої популярності Данилко займався театром і брав участь у гумористичних виступах. Образ Вєрки Сердючки він уперше представив на полтавській "Гуморині" у 1993 році. Спочатку персонаж з'являвся переважно в гумористичних номерах, однак згодом перетворився на масштабний музичний проєкт.

Андрій Данилко (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Серед найвідоміших пісень Вєрки Сердючки - "Гоп-гоп", "Все будет хорошо", "Чита-дрита", "Dancing Lasha Tumbai" та інші. На концертах Данилко також багато років виступає разом з акторкою Інною Білоконь, яка створила образ сценічної "мами" Вєрки Сердючки.

Окремою сторінкою кар'єри Данилка стало "Євробачення-2007". Вєрка Сердючка представляла Україну з піснею "Dancing Lasha Tumbai" та посіла друге місце у фіналі конкурсу. Після виступу композиція отримала міжнародну популярність, а сам персонаж став відомим далеко за межами України.

Щодо особистого життя, Данилко неодноразово говорив, що не був одружений і не має дітей. Артист загалом рідко розповідає про приватне життя та наголошував, що сімейне життя не склалося так, як він очікував.