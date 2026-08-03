Обошел 500 детей: кто сыграет Петрика Пяточкина в новом украинском фильме

Как выбирали главного героя

Поиск актера на роль Петрика стал одним из главных вызовов для продюсера Евгения Таллера и автора персонажа Натальи Гузеевой.

На первом очном кастинге Саша попал в тройку претендентов под порядковым номером 0003.

После этого команда провела масштабный всеукраинский онлайн-отбор и просмотрела анкеты и пробы около 500 детей.

В итоге создатели фильма вернулись в кандидатуру Александра.

Создатели фильма "Петрик Пяткочкин в кино" определились с главным героем (фото предоставлено пресс-службой Студии "КИЇВФІЛЬМ")

"С первого дня кастингов для нас было принципиально найти ребенка, который не будет играть роль, а просто будет жить в нем. Саша стал для нас настоящей находкой. Он прошел большой отбор и убедил нас своей искренностью", - рассказал продюсер Евгений Таллер.

По его словам, подготовка мальчика и первые отснятые кадры подтвердили правильность выбора команды.

Создатели фильма "Петрик Пяткочкин в кино" определились с главным героем (фото предоставлено пресс-службой Студии "КИЇВФІЛЬМ")

Как Саша готовился к роли

Для съемок юному актеру пришлось интенсивно работать со сценарием и овладевать катанием на скейтборде.

Сам Саша говорит, что ему нравятся смелость Петя и его способность объединять вокруг себя других.

"Мне очень нравится, что Петя смел и смог собрать команду, чтобы спасти людей. Самая любимая часть подготовки для меня - катание на скейте", - признался мальчик.

Создатели фильма "Петрик Пяткочкин в кино" определились с главным героем (фото предоставлено пресс-службой Студии "КИЇВФІЛЬМ")

От съемок он ожидает новых знакомств, ярких впечатлений и готов к насыщенному рабочему графику.

Напомним, над созданием семейной комедии работает студия "КИЇВФІЛЬМ". Создатели обещают современную историю об известном персонаже, рассчитанную как на детей, так и на взрослых зрителей.

Премьера фильма "Петрик Пяточкин в кино" в широком украинском прокате запланирована на осень 2027 года.