Обійшов 500 дітей: хто зіграє Петрика П’яточкина в новому українському фільмі

Як обирали головного героя

Пошук актора на роль Петрика став одним із головних викликів для продюсера Євгена Таллера та авторки персонажа Наталі Гузєєвої.

На першому очному кастингу Сашко потрапив до трійки претендентів під порядковим номером 0003.

Після цього команда провела масштабний всеукраїнський онлайн-відбір і переглянула анкети та проби близько 500 дітей.

У підсумку творці фільму повернулися до кандидатури Олександра.

Творці фільму "Петрик П’яткочкин у кіно" визначились з головним героєм (фото надане пресслужбою Студії "КИЇВФІЛЬМ)

"З першого дня кастингів для нас було принципово знайти дитину, яка не гратиме роль, а просто житиме в ній. Сашко став для нас справжньою знахідкою. Він пройшов великий відбір і переконав нас своєю щирістю", - розповів продюсер Євген Таллер.

За його словами, підготовка хлопчика та перші відзняті кадри підтвердили правильність вибору команди.

Творці фільму "Петрик П’яткочкин у кіно" визначились з головним героєм (фото надане пресслужбою Студії "КИЇВФІЛЬМ)

Як Сашко готувався до ролі

Для зйомок юному акторові довелося інтенсивно працювати зі сценарієм та опановувати катання на скейтборді.

Сам Сашко говорить, що йому подобаються сміливість Петрика та його здатність об’єднувати навколо себе інших.

"Мені дуже подобається, що Петрик сміливий і зміг зібрати команду, щоб урятувати людей. Найулюбленіша частина підготовки для мене - катання на скейті", - зізнався хлопчик.

Творці фільму "Петрик П’яткочкин у кіно" визначились з головним героєм (фото надане пресслужбою Студії "КИЇВФІЛЬМ")

Від зйомок він очікує нових знайомств, яскравих вражень і готовий до насиченого робочого графіка.

Нагадаємо, над створенням сімейної комедії працює студія "КИЇВФІЛЬМ". Творці обіцяють сучасну історію про відомого персонажа, розраховану як на дітей, так і на дорослих глядачів.

Прем’єра фільму "Петрик П’яточкин у кіно" у широкому українському прокаті запланована на осінь 2027 року.