Объятия Энистон, слезы и смех: сестра Мэттью Перри впервые рассказала о его похоронах

Что сестра Мэттью Перри рассказала о его похоронах

Режиссер документального сериала Мэри Робертсон назвала одной из сильнейших сцен проекта рассказ Бовик о прощании с братом. По ее словам, эти воспоминания были болезненными и эмоционально тяжелыми.

Сестра актера вспомнила неожиданный момент, когда в похоронах начала смеяться. Тогда она почувствовала, будто Мэттью находится рядом с ней и говорит с ней.

"Он явился прямо за моим правым плечом и сказал: "Насколько же все это глупо?" Боже мой, вот он! Заставляет меня смеяться в самый ужасный момент. И это еще и невероятно некстати - начать смеяться.

Робертсон отметила, что смех на похоронах – не редкость и он не умаляет глубины горя. По ее мнению, эта история отражает личность Перри, его наследие и способность человека реагировать на боль по-разному.

Миа Бовик (кадр из документального сериала)

Как актеры "Друзей" простились с Мэттью Перри

В сериале Миа вспомнила встречу с коллегами брата. До этого момента она не видела их около 20 лет. Первой к ней подошла Дженнифер Энистон.

"Энистон первой подошла ко мне и крепко обняла. Так же поступили все", - поделилась она.

Позже все пятеро подошли к гробу Мэттью, держась за руки и не сдерживая слез.

Энистон и Перри в "Друзьях" (кадр из сериала)

Что известно о документальном сериале о Мэттью Перри

Проект от имени сестры и друзей рассказывает о пути актера к славе, его работе в популярном ситкоме, отношениях, зависимости и смерти.

Актеры "Друзей" и остальные члены семьи Перри лично не появляются. Как рассказала Робертстон, они обращались к коллегам из ситкома с предложением принять участие в съемках, но они отказались. Команда с пониманием отнеслась к их решению.

Также от участия отказался отчим актера Кит Моррисон. По мнению Робертсон, каждый переживает потерю по-своему. Она понимает, почему кто-то не готов говорить об этом публично.

В то же время сестра Перри почувствовала, что сейчас хочет открыто рассказать о брате - от боли потери до моментов, которые заставляли ее смеяться.

Документальный сериал Netflix "The One About Matthew Perry" состоит из трех эпизодов и выйдет 27 октября.



Что известно о смерти Мэттью Перри

Напомним, актера не стало в октябре 2023 года в 54 года. Причиной смерти стали острые эффекты кетамина.

Правоохранители установили причастность пяти человек к незаконным поставкам препарата Перри. Все они получили наказание, в частности личный помощник актера Кеннет Ивамаса, посредник Эрик Флеминг и наркодилер Джасвин Сангха.

Похоронили актера 3 ноября на кладбище мемориального парка Форест-Лоун в Лос-Анджелесе.