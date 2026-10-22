Обійми Еністон, сльози та сміх: сестра Меттью Перрі вперше розповіла про його похорони

Що сестра Меттью Перрі розповіла про його похорон

Режисерка документального серіалу Мері Робертсон назвала однією з найсильніших сцен проєкту розповідь Бовік про прощання з братом. За її словами, ці спогади були болісними й емоційно важкими.

Сестра актора пригадала несподіваний момент, коли посеред похорону почала сміятися. Тоді вона відчула, ніби Меттью перебуває поруч із нею і говорить з нею.

"Він з'явився просто за моїм правим плечем і сказав: "Наскільки ж усе це по-дурному?" Боже мій, ось він! Змушує мене сміятися в найжахливіший момент. І це ще й неймовірно недоречно - почати сміятися. Але я просто не могла зупинитися”, - пригадала вона.

Робертсон зазначила, що сміх на похоронах - не рідкість і він не применшує глибини горя. На її думку, ця історія відображає особистість Перрі, його спадщину та людську здатність реагувати на біль по-різному.

Міа Бовік (кадр з документального серіалу)

Як актори "Друзів" попрощалися з Меттью Перрі

У серіалі Міа також пригадала зустріч із колегами брата. До цього моменту вона не бачила їх близько 20 років. Першою до неї підійшла Дженніфер Еністон.

"Еністон першою підійшла до мене і міцно обійняла. Так само зробили всі", - поділилася вона.

Пізніше всі п'ятеро підійшли до труни Меттью, тримаючись за руки та не стримуючи сліз.

Еністон та Перрі у "Друзях" (кадр з серіалу)

Що відомо про документальний серіал про Меттью Перрі

Проєкт від імені сестри та друзів розповідає про шлях актора до слави, його роботу в популярному ситкомі, стосунки, залежність і смерть.

Актори “Друзів” і решта членів родини Перрі особисто не з'являються. Як розповіла Робертстон, вони зверталися до колег з ситкому із пропозицією взяти участь у зйомках, але вони відмовилися. Команда з розумінням поставилася до їхнього рішення.

Також від участі відмовився вітчим актора Кіт Моррісон. На думку Робертсон, кожен переживає втрату по-своєму. Вона розуміє, чому хтось не готовий говорити про це публічно.

Водночас сестра Перрі відчула, що саме зараз хоче відкрито розповісти про брата - від болю втрати до моментів, які змушували її сміятися.

Документальний серіал Netflix "The One About Matthew Perry" складається з трьох епізодів і вийде 27 жовтня.



Що відомо про смерть Меттью Перрі

Нагадаємо, актора не стало у жовтні 2023 року у 54 роки. Причиною смерті стали гострі ефекти кетаміну.

Правоохоронці встановили причетність п'ятьох людей до незаконного постачання препарату Перрі. Усі вони отримали покарання, зокрема особистий помічник актора Кеннет Івамаса, посередник Ерік Флемінг і наркодилерка Джасвін Сангха.

Поховали актора 3 листопада на кладовищі меморіального парку Форест-Лоун у Лос-Анджелесі.