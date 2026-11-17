Назначение Роберта Паттинсона новым Джеймсом Бондом привлекло внимание не только киноманов, но и часовой индустрии. Wave RBC.UA сообщает, что вместе с ролью агента 007 актер унаследует одну из самых известных традиций франшизы - наручные часы, ставшие неотъемлемой частью образа британского шпиона.

Паттинсон сотрудничает со швейцарским часовым брендом

Однако при выборе аксессуара может возникнуть неожиданная дилемма. Дело в том, что Паттинсон уже сотрудничает с другим швейцарским часовым брендом - Jaeger-LeCoultre.

С 1995 года, когда Пирс Броснан сыграл в фильме "Золотой глаз", Джеймс Бонд неизменно носил часы Omega. Это сотрудничество продолжилось и при Дениэле Крейге, который появлялся на экране с моделями линейки Seamaster.

Через три десятилетия Omega фактически стала частью визуальной идентичности персонажа.

В сентябре 2026 года Jaeger-LeCoultre объявил Роберта Паттинсона глобальным послом марки. Одной из моделей, с которой актера уже замечали, стала Master Control Chronometre Perpetual Calendar. Именно эти часы они выбрали для вечеринок после церемонии "Оскар" в марте.

Раньше он признавался, что редко носил часы, однако эта модель настолько понравилась ему, что он даже захотел приобрести ее для себя.

Какие часы будут носить новый Бонд

Швейцарский часовой бренд Omega создал специальную версию модели Seamaster Diver 300M, посвященную Джеймсу Бонду. Часы получили название James Bond Edition и отличаются деталями, отсылающими к культовой кинофраншизе.

Особенное внимание привлекает задняя крышка корпуса: сквозь сапфировое стекло можно увидеть фирменный символ 007. За прозрачной поверхностью размещен механизм OMEGA Co-Axial Master Chronometer Calibre 8806, обеспечивающий работу часов.

Модель поставляется в отдельной презентационной коробке, оформленной специально для этой версии. Таким образом, Omega объединила технические характеристики линейки Seamaster с узнаваемой символикой одного из самых известных киногероев.

Роберт Паттинсон стал глобальным послом швейцарского часового бренда Jaeger-LeCoultre. В рамках сотрудничества актер представляет модель Master Control Chronometre Perpetual Calendar, которую полностью разрабатывают, производят и собирают на собственной мануфактуре марки.

Часы отличаются циферблатом с солнечной отделкой (sunray) и четырьмя дополнительными циферблатами. Его дизайн сочетает современную изысканность с лаконичной элегантностью.

В Jaeger-LeCoultre отмечают, что модель отражает независимый характер Паттинсона и его непринужденный стиль.

Некоторую интригу добавляет и первое промофото Паттинсона в образе шпиона: на нем актер позирует в классическом смокинге, держа пистолет, но часов на запястье не видно. То ли это случайность, то ли сознательное решение создателей оставить выбор аксессуара в тайне - пока неизвестно.

Таким образом, новый фильм о Джеймсе Бонде может стать поводом к просмотру многолетней традиции.

В то же время, Omega пока сохраняет историческую связь с франшизой, а Jaeger-LeCoultre имеет собственный интерес к появлению своего посла в роли одного из самых известных киногероев.