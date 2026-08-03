Новые пары Голливуда: кто неожиданно закрутил роман в 2026 году

Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди

В апреле 2026 года пару заметили вместе на музыкальном фестивале Coachella. По словам очевидцев, они были очень близки.

Потом модель и актер стали активно путешествовать вместе. В сети появлялись фото отдыха на Гавайях и в Японии.

Кроме того, Кендалл и Джейкоба видели на прогулке вместе с семьей Биберов, а до этого они устраивали свидание с Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Инсайдеры говорят, что их отношения набирают обороты.



Ким Кардашьян и Льюис Гамильтон

Звезда реалити-шоу и автогонщик "Формулы-1" знакомы давно, но на этот раз их общение вышло за пределы дружбы. Первые слухи о романе появились в начале 2026 года.

Ким и Льюис стали чаще появляться на публике вместе, в частности посетили Супербоул, отдыхали в Токио и встречались во время Гран-при в Монако, где Кардашьян поддерживала спортсмена.

В апреле фотографы поймали пару во время свидания на пляже в Малибу. Они не скрывали своих чувств, обнимались и целовались. А в июле Ким порадовала публику общим селфи с любимым и дочерью Чикаго.

Кардашьян и Гамильтон (фото: instagram.com/kimkardashian)

Дакота Джонсон и Role Model (Такер Пилсбери)

В начале 2026 года 36-летнюю актрису и 28-летнего музыканта несколько раз видели на свиданиях в Лос-Анджелесе. Во время одной из встреч они покинули ресторан, держась за руки.

Весной звезд снова застукали вместе во время нежной прогулки, когда они не скрывали близости. По словам людей из окружающих, это не просто легкое увлечение - они встречаются уже несколько месяцев и постепенно развивают свои отношения.

До этого Джонсон была в многолетних отношениях с фронтменом Coldplay Крисом Мартином.

Сара Пиджон и Джо Элвин

Звезда "Истории любви" и актер стали еще одной из пар, о которой заговорили в 2026 году. Сначала их заметили вместе во время прогулки в Бруклине, а вскоре они попали в объективы папарацци на романтическом свидании.

Эти отношения вызвали особый интерес, ведь для Джо это первый громкий роман после завершения шестилетних отношений с Тейлор Свифт в 2023 году. Пиджон также нечасто говорит о своих романах.

Сидни Свиньи и Скутер Браун

Звезда "Эйфории" в этом году официально подтвердила отношения с бизнесменом, который старше ее на 17 лет. Они познакомились в 2025 году на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Италии.

Сначала они не торопились комментировать отношения, подогревая интерес общими появлениями. Однако уже весной 2026 года в соцсетях актрисы начали появляться совместные фото с любимым.

Сидни Свиньи и Скутер Браун (фото: instagram.com/sydney_sweeney)