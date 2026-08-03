Нові пари Голлівуду: хто несподівано закрутив роман у 2026 році
Перша половина 2026 року принесла чимало несподіваних романів у світі знаменитостей. Кендалл Дженнер, Кім Кардаш'ян, Дакота Джонсон та інші зірки знайшли нове кохання й змусили шанувальників активно обговорювати своє особисте життя.
Хто закрутив роман у 2026 році, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.
Кендалл Дженнер і Джейкоб Елорді
У квітні 2026 року пару помітили разом під час музичного фестивалю Coachella. За даними очевидців, вони були дуже близькі.
Згодом модель і актор почали активно подорожувати разом. В мережі з'являлися фото з відпочинку на Гаваях та в Японії.
Крім того, Кендалл і Джейкоба бачили на прогулянці разом з родиною Біберів, а до цього вони влаштовували побачення з Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе. Інсайдери кажуть, що їхні стосунки набирають обертів.
Кім Кардаш'ян і Льюїс Гамільтон
Зірка реаліті-шоу і автогонщик "Формули-1" знайомі давно, але цього разу спілкування вийшло за межі дружби. Перші чутки про роман з’явилися на початку 2026 року.
Кім і Льюїс почали частіше з’являтися на публіці разом, зокрема відвідали Супербоул, відпочивали в Токіо та зустрічалися під час Гран-прі у Монако, де Кардаш'ян підтримувала спортсмена.
У квітні фотографи зловили пару під час побачення на пляжі в Малібу. Вони не приховували своїх почуттів, обіймалися та цілувалися. А у липні Кім потішила публіку спільним селфі з коханим та донькою Чикаго.
Дакота Джонсон і Role Model (Такер Пілсбері)
На початку 2026 року пару 36-річну акторку та 28-річного музиканта кілька разів бачили на побаченнях у Лос-Анджелесі. Під час однієї із зустрічей вони залишили ресторан, тримаючись за руки.
Навесні зірок знову заскочили разом під час ніжної прогулянки, коли вони не приховували близькості. За словами людей з оточення, це не просто легке захоплення - вони зустрічаються вже кілька місяців і поступово розвивають свої стосунки.
До цього Джонсон була у багаторічних стосунках з фронтменом Coldplay Крісом Мартіном.
Сара Піджон і Джо Елвін
Зірка "Історії кохання" та актор стали ще однією з пар, про яку заговорили у 2026 році. Спочатку їх помітили разом під час прогулянки в Брукліні, а невдовзі вони потрапили в об'єктиви папараці на романтичному побаченні.
Ці стосунки викликали особливий інтерес, адже для Джо це перший гучний роман після завершення шестирічних стосунків з Тейлор Свіфт у 2023 році. Піджон також нечасто говорить про свої романи.
Сідні Свіні та Скутер Браун
Зірка "Ейфорії" цьогоріч офіційно підтвердила стосунки з бізнесменом, який старший за неї на 17 років. Вони познайомилися у 2025 році на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес в Італії.
Спочатку вони не поспішали коментувати свої стосунки, підігріваючи інтерес спільними появами. Однак уже навесні 2026 року в соцмережах актриси почали з’являтися спільні фото з коханим.