Нові пари Голлівуду: хто несподівано закрутив роман у 2026 році

Кендалл Дженнер і Джейкоб Елорді

У квітні 2026 року пару помітили разом під час музичного фестивалю Coachella. За даними очевидців, вони були дуже близькі.

Згодом модель і актор почали активно подорожувати разом. В мережі з'являлися фото з відпочинку на Гаваях та в Японії.

Крім того, Кендалл і Джейкоба бачили на прогулянці разом з родиною Біберів, а до цього вони влаштовували побачення з Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе. Інсайдери кажуть, що їхні стосунки набирають обертів.



Кім Кардаш'ян і Льюїс Гамільтон

Зірка реаліті-шоу і автогонщик "Формули-1" знайомі давно, але цього разу спілкування вийшло за межі дружби. Перші чутки про роман з’явилися на початку 2026 року.

Кім і Льюїс почали частіше з’являтися на публіці разом, зокрема відвідали Супербоул, відпочивали в Токіо та зустрічалися під час Гран-прі у Монако, де Кардаш'ян підтримувала спортсмена.

У квітні фотографи зловили пару під час побачення на пляжі в Малібу. Вони не приховували своїх почуттів, обіймалися та цілувалися. А у липні Кім потішила публіку спільним селфі з коханим та донькою Чикаго.

Кардаш'ян і Гамільтон (фото: instagram.com/kimkardashian)

Дакота Джонсон і Role Model (Такер Пілсбері)

На початку 2026 року пару 36-річну акторку та 28-річного музиканта кілька разів бачили на побаченнях у Лос-Анджелесі. Під час однієї із зустрічей вони залишили ресторан, тримаючись за руки.

Навесні зірок знову заскочили разом під час ніжної прогулянки, коли вони не приховували близькості. За словами людей з оточення, це не просто легке захоплення - вони зустрічаються вже кілька місяців і поступово розвивають свої стосунки.

До цього Джонсон була у багаторічних стосунках з фронтменом Coldplay Крісом Мартіном.

Сара Піджон і Джо Елвін

Зірка "Історії кохання" та актор стали ще однією з пар, про яку заговорили у 2026 році. Спочатку їх помітили разом під час прогулянки в Брукліні, а невдовзі вони потрапили в об'єктиви папараці на романтичному побаченні.

Ці стосунки викликали особливий інтерес, адже для Джо це перший гучний роман після завершення шестирічних стосунків з Тейлор Свіфт у 2023 році. Піджон також нечасто говорить про свої романи.



Сідні Свіні та Скутер Браун

Зірка "Ейфорії" цьогоріч офіційно підтвердила стосунки з бізнесменом, який старший за неї на 17 років. Вони познайомилися у 2025 році на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес в Італії.

Спочатку вони не поспішали коментувати свої стосунки, підігріваючи інтерес спільними появами. Однак уже навесні 2026 року в соцмережах актриси почали з’являтися спільні фото з коханим.

Сідні Свіні та Скутер Браун (фото: instagram.com/sydney_sweeney)