Новые детали смерти Хайден Панеттьери: какими были последние минуты и что говорит полиция

Что говорят правоохранители о смерти Панеттьери

Актриса скончалась в воскресенье, 16 августа, в Гринвилле, штат Южная Каролина. По данным правоохранителей, около 13:51 в экстренные службы поступил звонок о женщине без сознания, которая находилась в состоянии остановки сердца.

На место прибыли полицейские и медики. Специалисты проводили сердечно-легочную реанимацию и оказывали актрисе помощь. Несмотря на попытки спасти Панеттьери, в 14.32 ее смерть констатировали на месте.

Источники в полиции сообщили, что скорую вызвал друг, но кто именно - женщина или мужчина - не указано. В то же время предварительное расследование не выявило признаков насильственной смерти или подозрительных обстоятельств.

В аудиозаписи диспетчерской службы, которое обнародовало издание, можно услышать фразы "передозировка" и "длится сердечно-легочная реанимация" примерно в то время, когда наступила смерть Панеттьери.

Хайден Панеттьери умерла в 36 лет (скриншот)

В то же время официальная причина смерти пока не установлена. Ее должен определить коронер округа Гринвилл после проведения вскрытия.

Что известно о смерти и жизни Панеттьери

Напомним, о трагическом известии сообщил многолетний представитель актрисы от имени ее отца Алана Панеттьери.

"С глубокой грустью мы сообщаем о трагической смерти нашей любимой Гайден. Она была невероятным светом и силой природы, дарившей безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, а также миллионам людей, наблюдавших за ней на экране", - говорилось в заявлении.

В 2023 году семья актрисы также потеряла сына Янсена, которому было 28 лет. У парня были проблемы с сердцем.

Панеттьери начала карьеру еще в детстве. Всемирную известность ей принесла роль Клэр Беннет в фантастическом сериале "Герои", а впоследствии актриса сыграла одну из главных ролей в музыкальной драме "Нэшвилл". За образ Джульетт Барнс она дважды номинировалась на премию "Золотой глобус".

Хайден Панеттьери (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Также Панеттьери снималась в фильмах "Помни титанов", "Воспитывая Гелен", "Крик 4" и "Крик 6". Ее последней работой стала психологическая лента "Sleepwalker".

Актриса оставила после себя 11-летнюю дочь Каю-Евдокию, которую родила в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. Пара обручилась в 2013 году спустя почти четыре года вместе, однако до свадьбы дело так и не дошло.

В конце концов, они разошлись и боксер получил полную опеку над девочкой на фоне проблем звездной мамы с ментальным здоровьем и зависимостями.