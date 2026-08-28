Впізнай зірку з дитячого фото: тест для Ніни Набоки
Как хорошо актеры узнают своих коллег, если видят их не на экране, а на детских фотографиях?
Wave RBC.UA решил проверить это вместе с Ниной Набокой и показал ей архивные фото известных украинских звезд.
Первой актрисе показали Ольгу Сумскую, далее - Тараса Цымбалюка и Тоню Хижняк.
Детские фото Ольги Сумской, Тараса Цымбалюка и Антонины Хижняк (фото предоставлены звездами)
После трех коллег Набоку ждал сюрприз - среди фотографий спрятали ее собственный детский снимок.
А завершали тест фотографии Лилии Ребрик и Наталки Денисенко. Именно они заставили актрису дольше всего присматриваться к знакомым лицам.
Лилию Ребрик пришлось угадывать с подсказками
Увидев одно из фотографий, Набока сразу поняла лишь то, что перед ней девушка, однако имя назвать не смогла.
"Это девушка, да? А кто это такая? Тоже очень известная актриса? Очень известная актриса. Давайте мы пока отложим ее", - сказала Набока.
Тогда ей начали подсказывать: многодетная мама, блондинка, телеведущая и танцовщица.
Так актриса в конце концов дошла до правильного ответа - Лилии Ребрик.
"Ну, она здесь не похожа", - отреагировала Набока на детское фото коллеги.
А Наталку Денисенко почти не узнала
Последней Набоке показали детскую фотографию Наталки Денисенко.
И на этот раз ответ тоже явился не сразу. Актрисе подсказали, что на фото - одна из самых популярных украинских актрис, которая в свое время была в отношениях с Тарасом Цымбалюком.
"Наталка! Боже, ну совсем не похожа Наталка", - эмоционально отреагировала Набока.
Набока также тепло вспомнила о коллеге:
"Моя лапочка. Видишь, она и в детстве красавица".