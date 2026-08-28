Ніна Набока вгадувала українських зірок за дитячими фото: кого акторка не змогла впізнати
Як добре актори впізнають своїх колег, якщо бачать їх не на екрані, а на дитячих світлинах?
Wave RBC.UA вирішив перевірити це разом із Ніною Набокою та показав їй архівні фото відомих українських зірок.
Першою акторці показали Ольгу Сумську, далі - Тараса Цимбалюка та Тоню Хижняк.
Дитячі фото Ольги Сумської, Тараса Цимбалюка і Антоніни Хижняк (фото надані зірками)
Після трьох колег на Набоку чекав сюрприз - серед фотографій заховали її власний дитячий знімок.
А завершували тест світлини Лілії Ребрик та Наталки Денисенко. Саме вони змусили акторку найдовше придивлятися до знайомих облич.
Лілію Ребрик довелося вгадувати з підказками
Побачивши одну зі світлин, Набока одразу зрозуміла лише те, що перед нею дівчина, однак ім'я назвати не змогла.
"Це дівчина, так? А хто це така? Теж дуже відома акторка? Дуже відома акторка. Давайте ми поки відкладемо її", - сказала Набока.
Тоді їй почали давати підказки: багатодітна мама, білявка, телеведуча та танцівниця.
Так акторка зрештою дійшла до правильної відповіді - Лілії Ребрик.
"Ну, вона тут не схожа", - відреагувала Набока на дитяче фото колеги.
А Наталку Денисенко майже не впізнала
Останньою Набоці показали дитячу світлину Наталки Денисенко.
І цього разу відповідь теж з'явилася не відразу. Акторці підказали, що на фото - одна з найпопулярніших українських акторок, яка свого часу була у стосунках із Тарасом Цимбалюком.
"Наталка! Боже, ну зовсім не схожа Наталка", - емоційно відреагувала Набока.
Набока також тепло згадала про колегу:
"Моя лапочка. Бачиш, вона і в дитинстві красавиця".