Николас Кейдж живет в отелях из-за разрушения дома в Малибу: "я немного бездомен"

Что рассказал актер

Во время встречи с поклонниками Кейджа спросили о планах на Хэллоуин. В ответ актер признался, что в этом году праздник будет проходить не так, как обычно, ведь из-за ситуации с недвижимостью у него временно нет постоянного места жительства.

"Сейчас я немного бездомный. Что-то произошло с моим домом в Малибу, поэтому я просто живу в гостиницах", - рассказал он.

Николас Кейдж (фото: Getty Images)

Кейдж добавил, что хотел бы провести Хэллоуин в привычной домашней атмосфере, однако в этот раз планирует отвести свою четырехлетнюю дочь на традиционный сбор сладостей в Санта-Монике.

После этого актер планировал посмотреть фильм ужасов "Сияние" режиссера Стэнли Кубрика, номинированного на антипремию "Золотая малина" в категории худшей режиссуры. Кейдж пошутил, что считает эту ленту отлично снятой, и собирается посмотреть ее после того, как дочь уснет.

Что произошло с домом

Проблемы с недвижимостью Кейджа начались в сентябре 2026 года. У его имения на побережье Малибу образовалась огромная воронка, которая частично поглотила дорогу в дом. Пропасть возникла 8 сентября на фоне сильных дождей, высоких приливов и береговой эрозии.

Глубина воронки достигла примерно 7,6 метра, а ширина - около 18 метров. Из-за разрушения дороги передвижение по району стало опасным: местные власти признали 31 дом на улице опасными, а часть жителей эвакуировали.

Дом Николаса Кейджа (фото: pagesix.com)

Дом Николаса Кейджа (фото: pagesix.com)

Само поместие Кейдж приобрело в 2024 году за 10,5 миллиона долларов. В настоящее время актер пытается сохранить недвижимость и уже получил разрешения на проведение аварийных работ.