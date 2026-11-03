Ніколас Кейдж живе в готелях через руйнування будинку в Малібу: "я трохи бездомний"

Що розповів актор

Під час зустрічі з шанувальниками Кейджа запитали про плани на Геловін. У відповідь актор зізнався, що цьогоріч свято проходитиме не так, як зазвичай, адже через ситуацію з нерухомістю він тимчасово не має постійного місця проживання.

"Зараз я трохи бездомний. Щось сталося з моїм будинком у Малібу, тому я просто живу в готелях", - розповів він.

Ніколас Кейдж (фото: Getty Images)

Кейдж додав, що хотів би провести Геловін у звичній домашній атмосфері, однак цього разу планує відвести свою чотирирічну доньку на традиційне збирання солодощів у Санта-Моніці.

Після цього актор планував переглянути фільм жахів "Сяйво" режисера Стенлі Кубрика, номінованого на антипремію "Золота малина" в категорії найгіршої режисури. Кейдж пожартував, що вважає цю стрічку чудово знятою, і збирається подивитися її після того, як донька засне.

Що сталося з будинком

Проблеми з нерухомістю Кейджа почалися у вересні 2026 року. Біля його маєтку на узбережжі Малібу утворилася величезна вирва, яка частково поглинула дорогу до будинку. Провалля виникло 8 вересня на тлі сильних дощів, високих припливів і берегової ерозії.

Глибина вирви сягнула приблизно 7,6 метра, а ширина - близько 18 метрів. Через руйнування дороги пересування районом стало небезпечним: місцева влада визнала 31 будинок на вулиці небезпечними, а частину мешканців евакуювали.

Будинок Ніколаса Кейджа (фото: pagesix.com)

Будинок Ніколаса Кейджа (фото: pagesix.com)

Сам маєток Кейдж придбав у 2024 році за 10,5 мільйона доларів. Нині актор намагається зберегти нерухомість і вже отримав дозволи на проведення аварійних робіт.