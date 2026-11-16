Необычное путешествие Папы: Лев XIV побывал в кабине военного вертолета

Как прошел полет Папы Римского

Необычный эпизод произошел 14 ноября 2026 во время визита Папы в Перу. Лев XIV путешествовал на вертолете MI-17, принадлежащем Воздушным силам страны.

Вертолет доставил его из города Чиклайо в Санта-Крус-де-Суччабамба, расположенный в горном регионе Кахамарка.

Полет в одну сторону длился примерно 45 минут. Во время путешествия понтифик наблюдал за видами Перуанских Анд, общался с членами экипажа, а также вошел в кабину пилотов. Там он познакомился с работой военных летчиков.

Поездка имела для Льва XIV и особенное личное значение. Санта-Крус-де-Суччабамба - местность, которую он хорошо знает еще со времен служения епископом Чиклайо в 2015–2023 годах.

Тогда Роберт Фрэнсис Превост неоднократно посещал это отдаленное общество, преодолевая сложные горные дороги.

В этот раз Папа вернулся туда уже как глава Католической церкви. В городе он посетил приход Непорочного Зачатия и провел мессу под открытым небом, на которую собрались более 20 тысяч верующих.

Визит в Перу стал частью 12-дневного апостольского путешествия Льва XIV в Уругвай, Аргентину и Перу, продолжавшуюся с 6 по 17 ноября 2026 года.

Папа Римский Лев XIV (фото: lanacion.com)

Папа Римский Лев XIV (фото: lanacion.com)