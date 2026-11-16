Незвичайна подорож Папи: Лев XIV побував у кабіні військового гелікоптера

Як пройшов політ Папи Римського

Незвичайний епізод стався 14 листопада 2026 року під час візиту Папи до Перу. Лев XIV подорожував на гелікоптері MI-17, який належить Повітряним силам країни.

Гелікоптер доправив його з міста Чиклайо до Санта-Крус-де-Суччабамба, розташованого в гірському регіоні Кахамарка.

Політ в один бік тривав приблизно 45 хвилин. Під час подорожі понтифік спостерігав за краєвидами Перуанських Анд, спілкувався з членами екіпажу, а також зайшов до кабіни пілотів. Там він познайомився з роботою військових льотчиків.

Поїздка мала для Лева XIV і особливе особисте значення. Санта-Крус-де-Суччабамба - місцевість, яку він добре знає ще з часів служіння єпископом Чиклайо у 2015–2023 роках.

Тоді Роберт Френсіс Превост неодноразово відвідував цю віддалену громаду, долаючи складні гірські дороги.

Цього разу Папа повернувся туди вже як глава Католицької церкви. У місті він відвідав парафію Непорочного Зачаття та провів месу просто неба, на яку зібралися понад 20 тисяч вірян.

Візит до Перу став частиною 12-денної апостольської подорожі Лева XIV до Уругваю, Аргентини та Перу, що тривала з 6 до 17 листопада 2026 року.

Папа Римський Лев XIV (фото: lanacion.com)

Папа Римський Лев XIV (фото: lanacion.com)