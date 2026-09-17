"Невероятная ночь". Брэд Питт рассказал, как потерял любимую на свадьбе Тейлор Свифт

Брэд Питт потерял Инес де Рамон на танцполе

Актер рассказал о свадьбе 16 сентября во время премьеры своего нового фильма "Heart of the Beast" во Франклине, штат Теннесси. Он назвал праздник Тейлор Свифт и Трэвиса Келси "свадьбой века" и признался, что провел там около 10-12 часов.

"Это была такая невероятная ночь. Все было настолько продумано и хорошо организовано, действительно трогательно и очень весело", - рассказал он.

По словам Брэда, из-за масштаба мероприятия он на определенный момент потерял из виду Инес де Рамон, которая находилась на танцполе. Как известно, на празднике действовал строгий запрет на использование телефонов, поэтому гости не могли просто позвонить по телефону или связаться через сообщения.

"Это было масштабно, и в какой-то момент я потерял Инес в суматохе... на танцполе", - сказал он.

Питт добавил, что найти любимую удалось довольно быстро, ведь на празднике всегда можно было спросить кого-то, куда она ушла.

Как Брэд Питт и Инес де Рамон выглядели на свадьбе

Они также официально дополнительно подтвердили свои отношения в Instagram именно после этой свадьбы - совместные фото опубликовала их парикмахерша Лори Занолетт, а позже Инес разместила одно из них в своих сторис.

Для события она выбрала длинное полупрозрачное кружевное платье на тонких бретелях с открытой спиной. Свой образ дополнила небольшими серьгами в форме капель и тонким кольцом.

Волосы любимая актера собрала в высокий хвост со слегка подкрученными концами, а в макияже сделала акцент на глазах.

На свадьбе Свифт и Трэвиса также присутствовали другие знаменитости, среди которых Джиджи Хадид, Брэдли Купер, Эд Ширан, Сабрина Карпентер, Хью Грант и Том Хэнкс.