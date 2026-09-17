"Неймовірна ніч". Бред Пітт розповів, як загубив кохану на весіллі Тейлор Свіфт

Бред Пітт загубив Інес де Рамон на танцполі

Актор розповів про весілля 16 вересня під час прем'єри свого нового фільму "Heart of the Beast" у Франкліні, штат Теннессі. Він назвав свято Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі "весіллям століття" та зізнався, що провів там близько 10-12 годин.

"Це була така неймовірна ніч. Усе було настільки продумано і добре організовано, справді зворушливо і дуже весело", - розповів він.

За словами Бреда, через масштаб заходу він на певний момент втратив з поля зору Інес де Рамон, яка перебувала на танцполі. Як відомо, на святі діяла сувора заборона на використання телефонів, тому гості не могли просто зателефонувати одне одному чи зв'язатися через повідомлення.

"Це було масштабно, і в якийсь момент я загубив Інес у метушні... на танцполі", - сказав він.

Пітт додав, що знайти кохану вдалося досить швидко, адже на святі завжди можна було запитати когось, куди вона пішла.

Як Бред Пітт та Інес де Рамон виглядали на весіллі

Пара з'явилися на святкуванні в узгоджених total black образах. Вони також офіційно підтвердили свої стосунки в Instagram саме після цього весілля - їхні спільні фото опублікувала стилістка з волосся.

Інес для події обрала довгу напівпрозору мереживну сукню на тонких бретелях із відкритою спиною. Свій образ вона доповнила невеликими сережками у формі крапель та тонкою каблучкою.

Волосся кохана акторка зібрала у високий хвіст зі злегка підкрученими кінцями, а в макіяжі зробила акцент на очах.

На весіллі Свіфт і Тревіса також були присутні інші знаменитості, серед яких Джіджі Хадід, Бредлі Купер, Ед Ширан, Сабріна Карпентер, Г'ю Грант і Том Генкс.