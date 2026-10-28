"Не перестану волноваться": Ким Кардашян рассказала о жизни после развода с Канье Вестом

Что Кардашян рассказала об отношениях с Уэстом

Кардашян объяснила, что развод не лишил ее тревоги за бывшего мужа.

"Это отец моих детей. Я никогда не перестану за него переживать", - призналась Ким.

Она назвала большим эмоциональным бременем ситуацию, когда имеешь детей с человеком, с которым сложно найти общий язык.

В то же время, Кардашян пытается защищать детей от конфликтов между родителями.

Ким Кардашян из Канье Уэстом (фото: Getty Images)

По словам звезды, ее психотерапевт советует более четко устанавливать личные границы.

Сама она отмечает, что в последнее время взаимодействие с Вестом стало более спокойным, в частности из-за того, что они мало общаются.

"Нам удается совместно воспитывать детей без чрезмерных конфликтов", - рассказала Кардашян.

Почему Ким готова покидать собственный дом

Кардашян рассказала, что регулярно приглашает Уэста провести время с детьми: поужинать, погулять или остаться на несколько ночей.

Она даже предлагает сама уйти из дома, чтобы рэпер мог поужинать с детьми в привычном для них окружении.

Также звезда поддерживает близкие отношения с семьей бывшего супруга и поощряет их общение с детьми.

В прошлом Рождестве Ким пригласила Веста остаться на Сочельник и привести с собой жену Бьянку Цензори. Аналогичное приглашение она планирует сделать и в этом году.

Ким Кардашян с Бьянкой Цензори (фото: Getty Images)

По словам Кардашян, ради встреч детей с отцом она готова отложить обиды из-за негативных высказываний рэпера в ее адрес.

Связь с ним Ким поддерживает преимущественно через Цензор или его менеджера.

Напомним, Кардашян и Вест поженились в 2014 году, а их развод завершился в 2022-м.

Они имеют четырех детей: 13-летнюю Норт, 10-летнего Сейнта, 8-летнюю Чикаго и 7-летнего Псалма.