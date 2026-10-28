"Не перестану хвилюватися": Кім Кардашян розповіла про життя після розлучення з Каньє Вестом

Що Кардашян розповіла про стосунки з Вестом

Кардашян пояснила, що розлучення не позбавило її тривоги за колишнього чоловіка.

"Це батько моїх дітей. Я ніколи не перестану за нього хвилюватися", - зізналася Кім.

Вона назвала великим емоційним тягарем ситуацію, коли маєш дітей із людиною, з якою складно порозумітися.

Водночас Кардашян намагається захищати дітей від конфліктів між батьками.

Кім Кардашян з Каньє Вестом (фото: Getty Images)

За словами зірки, її психотерапевт радить чіткіше встановлювати особисті межі.

Сама вона зазначає, що останнім часом взаємодія з Вестом стала спокійнішою, зокрема через те, що вони мало спілкуються.

"Нам вдається спільно виховувати дітей без надмірних конфліктів", - розповіла Кардашян.

Чому Кім готова залишати власний будинок

Кардашян розповіла, що регулярно запрошує Веста провести час із дітьми: повечеряти, погуляти або залишитися на кілька ночей.

Вона навіть пропонує сама піти з дому, щоб репер міг повечеряти з дітьми у звичному для них оточенні.

Також зірка підтримує близькі стосунки з родиною колишнього чоловіка та заохочує їхнє спілкування з дітьми.

Минулого Різдва Кім запросила Веста залишитися на Святвечір і привести із собою дружину Б’янку Цензорі. Аналогічне запрошення вона планує зробити й цього року.

Кім Кардашян з Б’янкою Цензорі (фото: Getty Images)

За словами Кардашян, заради зустрічей дітей із батьком вона готова відкласти образи через негативні висловлювання репера на її адресу.

Зв’язок із ним Кім підтримує переважно через Цензорі або його менеджера.

Нагадаємо, Кардашян і Вест одружилися у 2014 році, а їхнє розлучення завершилося у 2022-му.

Вони мають чотирьох дітей: 13-річну Норт, 10-річного Сейнта, 8-річну Чикаго та 7-річного Псалма.