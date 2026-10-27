Назван самый сексуальный мужчина 2026 года: им стал звезда сериала "Питт"

Что сказал Ноа Уайли о новом титуле

Актер признался, что поначалу не поверил в победу. Он даже подумал, что это шутка, ведь никогда не представлял, что получит такое признание.

"Я надеюсь, что теперь все изменится. Надеюсь, отныне меня ждут только вино и розы, молоко и мед", - пошутил Вайли в интервью.

Кстати, именно жена актера Сара заверила его, что он заслуживает признания.

"Она считает, что я хороший человек, и что то, кем я являюсь - как личность, как отец, как мужчина - заслуживает того, чтобы об этом рассказать. Я подумал: "Ладно, если ты так говоришь". К тому же она была очень довольна тем, что это свидетельствует о ее хорошем вкусе", - поделился он.

Чем известен Ноа Уайли

Широкую популярность актер получил благодаря сериалу "Скорая помощь" (ER), в котором сыграл студента-медика, а затем врача Джона Картера. Он снимался в проекте вместе с Джорджем Клуни, Энтони Эдвардсом, Шерри Стрингфилдом и Джулианной Маргулис.

За работу в шоу его трижды номинировали на премию "Золотой глобус" и пять раз на "Эмми", но ни одной из этих наград он не получил.

В 2025 году актер вернулся к медицинской тематике в сериале HBO "Питт" (The Pitt). Он играет врача Майкла "Робби" Робиновича, работающего в отделении неотложной помощи.

Эта работа принесла Уайли новую волну профессионального признания. В 2025 и 2026 он дважды подряд получал "Эмми" как лучший актер драматического сериала.

В 2026 году он также стал лауреатом "Золотого глобуса" за лучшую мужскую роль в драматическом телевизионном сериале. Третий сезон "Питта" запланирован к выходу в январе 2027 года.

54-летний актер состоит в браке с Сарой Уэллс. Пара вместе воспитывает двоих детей, а от первого брака у него есть дочь.



Кто раньше получал титул

Журнал People положил начало ежегодному рейтингу самых сексуальных мужчин в 1985 году. Первым его победителем стал актер Мэл Гибсон.

В прошлом году звание получил Джонатана Бейли, звезда фильма "Wicked". Он также стал первым открытым геем, получившим этот титул.

Среди предыдущих победителей также были Патрик Демпси, Крис Эванс, Пол Радд, Майкл Б. Джордан, Джон Ледженд и Идрис Эльба.