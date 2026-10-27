Названо найсексуальнішого чоловіка 2026 року: ним став зірка серіалу "Пітт"

Що сказав Ноа Вайлі про новий титул

Актор зізнався, що спочатку не повірив у перемогу. Він навіть подумав, що це жарт, адже ніколи не уявляв, що отримає таке визнання.

"Я сподіваюся, що тепер усе зміниться. Сподіваюся, відтепер на мене чекають лише вино й троянди, молоко й мед", - пожартував Вайлі в інтерв'ю.

До речі, саме дружина актора Сара запевнила його, що він заслуговує на визнання.

"Вона вважає, що я хороша людина, і що те, ким я є - як особистість, як батько, як чоловік - заслуговує на те, щоб про це розповісти. Я подумав: "Гаразд, якщо ти так кажеш". До того ж вона була дуже задоволена тим, що це свідчить про її гарний смак", - поділився він.

Чим відомий Ноа Вайлі

Широку популярність актор здобув завдяки серіалу "Швидка допомога" (ER), у якому зіграв студента-медика, а згодом лікаря Джона Картера. Він знімався в проєкті разом із Джорджем Клуні, Ентоні Едвардсом, Шеррі Стрінгфілд та Джуліанною Маргуліс.

За роботу в шоу його тричі номінували на премію "Золотий глобус" і п'ять разів на "Еммі", але на той час жодну з цих нагород він не здобув.

У 2025 році актор повернувся до медичної тематики в серіалі HBO "Пітт" (The Pitt). Він грає лікаря Майкла "Роббі" Робіновича, який працює у відділенні невідкладної допомоги.

Ця робота принесла Вайлі нову хвилю професійного визнання. У 2025 та 2026 роках він двічі поспіль отримував "Еммі" як найкращий актор драматичного серіалу.

У 2026-му він також став лауреатом "Золотого глобуса" за найкращу чоловічу роль у драматичному телевізійному серіалі. Третій сезон "Пітта" запланований до виходу в січні 2027 року.

54-річний актор перебуває у шлюбі із Сарою Веллс. Пара разом виховує двох дітей, а від першого шлюбу у нього є донька.



Хто раніше отримував титул

Журнал People започаткував щорічний рейтинг найсексуальніших чоловіків у 1985 році. Першим його переможцем став актор Мел Гібсон.

Минулого року звання отримав Джонатана Бейлі, зірка фільму "Wicked". Він також став першим відкритим геєм, який отримав цей титул.

Серед попередніх переможців також були Патрік Демпсі, Кріс Еванс, Пол Радд, Майкл Б. Джордан, Джон Ледженд та Ідріс Ельба.