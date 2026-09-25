"Навсегда семья": Екатерина Лозовицкая показала первые фото со свадьбы
Модель Екатерина Лозовицкая впервые опубликовала профессиональные фото со свадьбы с певцом Гидаятом Сеидовым, известным под псевдонимом GEED. До этого кадрами с торжества делились в основном гости пары.
Wave RBC.UA пишет об этом со ссылкой на Instagram победительницы "Холостяка".
Как выглядело свадебное платье Лозовицкой
"Навсегда семья", - коротко подписала подборку невеста.
Для церемонии Екатерина выбрала длинное кружевное платье свободного кроя на тонких бретелях.
Верхнюю часть образа украшала широкая гладкая деталь, контрастировавшая с фактурным кружевом.
Образ невеста дополнила длинной полупрозрачной фатой, которая спадала за спиной, золотистыми серьгами и букетом светлых кал.
Волосы Лозовицкая собрала в непринужденную прическу, оставив у лица несколько волнистых прядей.
GEED также поддержал светлую палитру церемонии. Певец надел белую рубашку, широкие брюки и укороченный пиджак с массивными лацканами. Контрастной деталью его образа стала темная обувь.
Пространство для церемонии оформили белыми цветами, полупрозрачными тканями, свечами и гирляндами.
На опубликованных кадрах молодожены держатся за руки, смеются и празднуют начало новой семейной жизни.
Екатерина Лозовицкая показала фото со свадьбы (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)
Что известно о свадьбе
Свадьба Екатерины и Гидаята состоялась 23 сентября. Сначала фотографии и видео с церемонии появились на страницах приглашенных гостей, в то время как сами молодожены не показывали собственных кадров.
Кстати, о романе пары стало известно в начале августа 2026 года. В тот момент влюбленные встречались уже около полугода.
23 августа GEED сделал предложение Лозовицкой прямо во время своего выступления. Музыкант вручил любимому букету розовых роз, стал на одно колено и предложил жениться. Ровно через месяц пара сыграла свадьбу.