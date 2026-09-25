"Назавжди сім'я": Катерина Лозовицька показала перші фото з весілля

Який вигляд мала весільна сукня Лозовицької

"Назавжди сім'я", - коротко підписала добірку наречена.

Для церемонії Катерина обрала довгу мереживну сукню вільного крою на тонких бретелях.

Верхню частину образу прикрашала широка гладка деталь, яка контрастувала з фактурним мереживом.

Образ наречена доповнила довгою напівпрозорою фатою, яка спадала за спиною, золотистими сережками та букетом світлих кал.

Катерина Лозовицька показала фото з весілля (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Волосся Лозовицька зібрала у невимушену зачіску, залишивши біля обличчя кілька хвилястих пасом.

GEED також підтримав світлу палітру церемонії. Співак одягнув білу сорочку, широкі штани та вкорочений піджак із масивними лацканами. Контрастною деталлю його образу стало темне взуття.

Простір для церемонії оформили білими квітами, напівпрозорими тканинами, свічками та гірляндами.

На опублікованих кадрах молодята тримаються за руки, сміються та святкують початок нового сімейного життя.

Катерина Лозовицька показала фото з весілля (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Що відомо про весілля

Весілля Катерини та Гідаята відбулося 23 вересня. Спочатку фотографії й відео з церемонії з’явилися на сторінках запрошених гостей, тоді як самі молодята не показували власних кадрів.

До слова, про роман пари стало відомо на початку серпня 2026 року. На той момент закохані зустрічалися вже близько пів року.

23 серпня GEED освідчився Лозовицькій просто під час свого виступу. Музикант вручив коханій букет рожевих троянд, став на одне коліно та запропонував одружитися. Рівно через місяць пара зіграла весілля.