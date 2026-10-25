"Пытался подвинуть". Принц Уильям пошутил о знаковом селфи с Тейлор Свифт и Трэвисом Келси

Как принц Уильям пытался подвинуть Трэвиса Келси с фото

При появлении в телешоу принц Уильям рассказал, что Келси постоянно возвращался в кадр, а он хотел сделать фото только с Тейлор и детьми.

"Трэвис постоянно возвращался, и я не мог понять, почему он снова и снова лезет в кадр. Я пытался подвинуть его, чтобы на фото были только я, Тейлор и дети!" - смеясь, рассказал принц.

На селфе Свифт позировала впереди, а рядом с ней расположились Уильям, его старшие дети принц Джордж и принцесса Шарлотта и Келси.

Свифт с принцем Уильямом, его детьми и Трэвисом (фото: instagram.com/taylorswift)

Почему селфи с Уильямом стало знаковым для Свифт и Келси

Снимок был сделан 21 июня 2024 за кулисами концерта артистки на стадионе Wembley в Лондоне. Он имел особое значение для звездной пары, ведь это был первый раз, когда Тейлор показала любимого на своей странице в Instagram и так дополнительно подтвердила их отношения.

Сам Уильям признался, что не сразу понял важность этой публикации.

"Я не знал об этом, пока не узнал недавно. Я не сознавал, насколько это было важно", - сказал он.



В то же время будущему королю удалось получить еще одно фото. На нем позируют только он, Джордж и Шарлотта, а селфи делает певица. Этот кадр был опубликован в официальном аккаунте принца и принцессы Вельских.

"Спасибо Тейлор Свифт за отличный вечер", - говорилось в подписи к фото.

В тот вечер Вильяма также сняли на видео во время выступления артистки. Он плясал на трибунах под ее хит Shake It Off.



В июле 2026 года Уильям и Келси также упомянули о своем знакомстве во время участия в подкасте спортсмена New Heights, который он ведет вместе с братом Джейсоном.

"Это был один из самых крутых моментов в жизни - познакомиться с вами и вашими детьми в тот день", - сказал Келси.

Напомним, Тейлор и Трэвис объявили о помолвке в августе 2025 года после нескольких лет вместе. На фотографиях футболист встал на одно колено в саду и вручил ей обручальное кольцо с бриллиантом старинной огранки. Свадьбу влюбленные сыграли в июле 2026 года в Madison Square Garden.